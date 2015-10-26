Фондовая Европа завершила пятничные торги в плюсе

В пятницу выросли фондовые индексы Старого Света.

Stoxx Europe 600 вырос на 1,99%; FTSE 100 — на 1,06%; САС 40 — на 2,53%; DAX — на 2,88%.

Рост индексов стал реакцией на действия Народного Банка Китая по снижению ставки. Напомним, в пятницу, уже в шестой раз за последний год, китайский регулятор принял решение снизить процентные ставки и смягчить требования обязательных резервов к банкам.

В четверг Марио Драги пообещал, что в декабре ЕЦБ пересмотрит объемы монетарного стимулирования и в очередной раз подчеркнул, что для поддержки экономики еврозоны регулятор «держит открытым всё меню мер».

И, в качестве «контрольного выстрела», в пятницу был опубликован предварительный сводный PMI по еврозоне за октябрь. Значение индекса выросло до 54 пунктов, хотя аналитики ожидали снижения до 53,4 пункта.

Всё это в совокупности дало европейским фондовым рынкам хороший стимул к росту. Корпоративная отчетность за III квартал повлияла на глобальные результаты в Европе не очень значительно.