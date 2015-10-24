Биткоин освободили от НДС и почти признали равным с традиционной валютой

Как сообщает газета The Wall Street Journal, на днях Европейский суд принял постановление, согласно которому операции с биткоинами и другими виртуальными валютами на территории Евросоюза освобождаются от налога на добавленную стоимость. Фактически такое решение приравнивает виртуальные валюты к традиционным валютам (по крайне мере, в плане налогообложения).
"Согласно постановлению суда, операции по обмену традиционных валют на криптовалюту bitcoin должны быть свободны от налога на добавленную стоимость, поскольку правила ЕС запрещают взимание такого налога с операций по обмену валют, банкнот и монет", - сказано в решении Европейского суда.
Поклонники криптовалют
радуются, потому что такая новость
очень поможет распространению bitcoin,
ведь теперь цены на товары, номинированные
в криптовалюте, будут полностью
соответствовать ценам в обычных валютах,
а стоимость операций с bitcoin заметно
снизится.
Надо добавить, что НДС по операциям с криптовалютой взимался на территории Швеции и Германии, потому что налоговые органы этих стран не признавали биткоин валютой, указывая на то, что это "некий товар", поэтому сделки с ним должны облагаться налогом.
"Это постановление является первым шагом на пути к утверждению биткоина в качестве реальной альтернативы национальным валютам", - говорит Ричард Асквит, вице-президент компании Avalara, работающей в сфере контроля соблюдения налоговой дисциплины.