Фондовые площадки АТР торговались разнонаправленно

Азиатская фондовая сессия показала в четверг различные . Инвесторы осторожно реагировали на движение китайских индексов, которые начали восстанавливаться после внезапной распродажи предыдущего дня. Аппетит к риску сдерживался ослаблением цен на сырьевые товары, снижением индексов Уолл-стрит и ожиданием результатов политического заседания ЕЦБ.

Shanghai Composite вырос на 1,5%, отыграв немного после вчерашнего спада. До сих пор непонятно, что вчера вызвало распродажу китайского рынка, по словам экспертов. Вполне возможно, что причиной была комбинация фиксации прибыли после роста индекса на 20% в последнее время и слухов о том, что правительство хочет отложить на потом новые меры по поддержке рынков. По итогам дня шанхайский индекс стал единственным из основных азиатских индикаторов, который окончил торги в четверг в зеленой зоне. Air China и China Southern Airlines были среди лидеров роста сегодня. Обе авиакомпании выросли на максимально разрешенные 10% на новостях о предполагаемом слиянии.

Hang Seng снизился на 0,6%. Здесь слабые результаты американской сессии возобладали над шанхайским влиянием. Подскочили акции китайских авиаперевозчиков с листингом на Гонконгской бирже, однако большинство секторов упали.

Лидером падения здесь стала Real Nutriceutical Group, которая попалась на фальсификации своей отчетности для инвесторов и регуляторов и потеряла более 8% капитализации. Энергетический сектор очень сильно просел.

Nikkei снизился на 0,6%. Японское ралли потеряло импульс, индекс Токийской биржи отступил от шестинедельных максимумов. Подешевели тяжеловесы индекса. К примеру, Fast Retail опустилась на 1,4%.

S&P/ASX вырос на 0,3%. Австралийский индекс восстановил потери первой половины дня. Энергетический сектор вырос благодаря ралли акций Santos: нефтегазовый холдинг подскочил на 16,2% после новостей о том, что отверг предложение о покупке за 5,1 млрд долларов от американской компании Scepter. Подтянулись и другие нефтегазовые компании: Oil Search прибавила 1,6%, Woodside Petroleum — 0,8%.

Спотовое золото в среду продемонстрировало самое крупное снижение за день, в результате чего акции австралийских золотодобывающих компаний сегодня подешевели. Evolution Mining снизилась на 4,6%; Newcrest Mining – на 3,9%.

Kospi снизился на 1%. Южнокорейская фондовая биржа «переваривала» квартальную отчетность крупных компаний.

Hyundai Motor падал более чем на 2% после того, как объявил о 23%-ном падении чистой прибыли в III квартале (в годовом выражении), однако к концу дня акции сумели отскочить и закончили сессию в минусе всего на 0,6%.

Самым крупным неудачником стала Samsung Engineering, которая потеряла почти 20% после публикации отчета о рекордном квартальном операционном убытке. Строительное подразделение Samsung Group объявило о планах допродажи акций, чтобы улучшить свое финансовое положение.