Европейским финансовым аналитикам запретили писать про Сбербанк и ВТБ

Сегодня, 22 октября, представители Еврокомиссии запретили европейским банкам писать какую-либо аналитику по акциям некоторых российских компаний. Объяснение простое — эти предприятия значатся в санкционном списке ЕС. «Выпуск документов формально не считается консультационной услугой, но по сути они дают косвенные советы. Такие документы помогают инвесторам принимать решения о покупке, продаже или сохранении активов», - сказано в официальном сообщении.

Таким образом, европейские аналитики больше не смогут размещать какие-либо исследования аналитического характера по ценным бумагам ВТБ и Сбербанка. Отдельно, правда, сказано, что запрет касается акций, размещенных после введения санкций со стороны ЕС, а выпуск аналитики в отношении ценных бумаг, выпущенных до ввода санкций, вполне возможен.

Напомним, что санкции против российских банков в Европе ввели в июле и сентябре 2014 года. Под их действия попали Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк. Ограничения будут действовать до 31 января 2016 года. В пресс-службе Сбербанка изданию Forbes сказали, что акции банка не попадают под ограничения.



