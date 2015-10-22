13 недокументированных правил абсолютного успеха



1. В самом плохом всегда есть хорошее. Нет худа без добра, иначе говоря. Зло не является однозначным и не существует отдельно от Добра. Всё, что мы можем назвать горем и страданием всегда имеет положительный эффект. Поэтому никогда не стоит унывать. Нет и не было за всю историю человечества такого случая, чтобы после черной полосы не следовала бы белая.



2. Нет успеха без врагов. Помните об этом, и когда у вас появится первый враг, знайте - Вы на первой ступени безусловного успеха. Я не говорю о поклонниках, я говорю о людях, к которым Вы должны испытывать уважение - о Ваших врагах.



3. Опасайтесь убогих людей. Это люди, которые постоянно жалуются, распространяют свои проблемы на других. С ними тяжело находиться и они очень плохо влияют на любое Ваше начинание. Как правило, это очень завистливые люди.



4. Учитесь говорить слово “Нет”. Это самое полезное слово в Вашей жизни.



5. Работайте постоянно. Будьте страстным в своем деле. Люди, находящиеся в постоянном движении, достигают однозначного успеха в жизни. Но не относитесь к лени, как к врагу. Лень - это возможность осмыслить Ваше дело объективно. Даже когда Вы смотрите фильм и, казалось бы, полностью им увлечены, Вы всё равно думаете о своем деле.



6. Зависть - Ваш настоящий враг. Неумение овладеть ею и по-настоящему искренне общаться с успешными людьми погубит Вас. Это очень важно. Только когда в Вас проснется умение мыслить объективно - то Вы станете по-настоящему успешным.



7. Нет большего заблуждения, чем “берегите друзей - они Вам пригодятся”. Осмыслите и поймите - это не так. Те, кого мы называем друзьями - те же люди. Когда Вы будете двигаться вперед, они останутся в прошлом.



8. Ваш оплот, Ваше всё - это семья. По-настоящему сильная, многодетная семья - залог успеха в жизни. Это Ваша опора и Ваша поддержка. Нет большего стимула для движения вперед, чем восхищение женщины и необходимость воспитывать детей. Когда Вы добьетесь успеха, только семья останется с Вами.



9. Вы не можете достигнуть абсолютного успеха командой. Как правило, это утверждают люди, находящиеся в самом начале своего безусловно успешного пути. О том, что происходит потом, люди обычно молчат. А истина одна - на вершине только один человек.



10. В жизни любого мужчины громадную роль играют женщины. Многие закрываются от этого, так как ленятся, боятся или просто не умеют найти к ним подход. Общайтесь с самыми красивыми женщинами. Вопреки всеобщему убеждению об их “роковости” они являются сильнейшим мотиватором достижения самых недостижимых, казалось бы, целей.



11. Умение отделять зерна от плевел в отношении людей и их советов - очень важное качество.



Иногда человек говорит только для того, чтобы говорить. В отношениях с людьми никогда не принимайте на веру всё, что они говорят. Не смотрите на внешность, не смотрите на пафос. Обращайте внимание только на их дела.



12. Не отягащайте себя ложью. Это некомфортно и просто мешает по жизни. Будьте честными во всём. Будьте искренними, даже если понимаете, что можете причинить боль. Боль - это не всегда плохо. Ко лжи не относится и никогда не будет относиться ложь во спасение.



13. Убеждайте людей в том, что у них всё получится. Делайте так, чтобы от Вас не исходила безнадежность. Приветливость, любовь к позитивному общению, доброжелательность к людям - это тот бонус, которого нет у многих. Между тем, его приобрести очень просто. Достаточно научиться благодарить.