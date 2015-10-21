EURUSD. Два варианта

До ключевого события недели остаются считанные часы, и в его преддверии пара продолжает торговаться в узком диапазоне. На прошлой сессии не произошло ровным счетом ничего интересного. Все указывает на то, что совсем скоро станет интереснее.

Вариантов развития событий по сути всего два. Первый и менее вероятный – это принятие дополнительных стимулирующих мер в том или ином виде, будь то снижение учетной ставки, расширение программы количественного ослабление по ежемесячному объему, срокам или спектру выкупаемых бумаг. Это окажет существенное давление на евро и уровни в 1.12ой фигуре в этом случае вряд ли надолго задержат медведей, которые устремятся к недавним минимумам в районе 1.1090-1.1130. Соответственно, при этом сценарии можно без всяких сомнений продавать пару по рынку и удерживать. Второй и более вероятный вариант – это отсутствие стимулирующих решений с последующим озвучиванием полной решимости принять их в дальнейшем в случае необходимости. Здесь не все так однозначно. Скорее всего, пара немного снизится до начала пресс-конференции и во время нее, пока Марио Драги будет пытаться напугать участников рынка не радужными прогнозами динамики инфляционных показателей и т.д. Затем, ближе к ее концу, не исключен рост евро, который будет ограничен уровнем 1.1380 или, как максимум 1.1460-1.1500. Можно предпринять небольшие покупки, но передерживать их пока не стоит.

Техническая картина и торговая стратегия.

R4 1.1500 психологический уровень

R3 1.1460 дневной максимум 18 сентября

R2 1.1440 дневной максимум 17 сентября

R1 1.1395 дневной максимум 16 октября

1.1340 текущая цена

S1 1.1300 психологический уровень

S2 1.1260 дневной минимум 9 октября

S3 1.1230 дневной минимум 8 октября

S4 1.1210 дневной минимум 7 октября

Тут мало что изменилось со вчерашнего дня. Дневные и часовые индикаторы нейтральны, импульс отсутствует. В зависимости от итогов заседания и пресс-конференции, прорыв зоны 1.1280-1.1300 даст сигнал на продажу, либо область 1.1380-1.1400 послужит ближайшей целевой зоной для покупок.