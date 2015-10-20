Индексы Уолл-стрит начали неделю слабым ростом

Сессия, прошедшая в понедельник на Уолл-стрит, закончилась для большой тройки индексов практически на флэте. Dow вырос на 0,08%; S&P 500 прибавил 0,03%; Nasdaq окреп на 0,38%.

Технологические и биотехнологические компании росли (подындекс Nasdaq Biotech вырос на 0,6%), но рост рынка сдерживался осторожностью инвесторов в начале довольно тяжелой недели.

Снизился энергетический индекс S&P 500: американская марка нефти потеряла 2,9%. Замедление китайского экономического роста, в свою очередь, надавило на котировки меди. Exxon Mobil потеряла 1,8%; Chevron подешевел на 1,4%. Эти две компании оказали серьезное давление на S&P 500 и Dow. Среди отстающих — крупные промышленники и добывающие компании.

Intel прибавила 1,7%; Apple выросла на 0,6%. Акции IBM упали на 4,9%.

Продолжается сезон квартальной отчетности. Антигероем дня на этом поприще стал

который

вчера снизил свою капитализацию на 4,8%. Прибыль инвестиционного банка падала второй квартал подряд, знаменуя собой пессимистические настроения относительно квартальных результатов и других крупных американских банков.

Morgan Stanley,

На этой неделе публикуются квартальные результаты некоторых крупных компаний из списка Dow: Caterpillar, Boeing, Coca-Cola. Ожидается, что доходы корпораций, входящих в S&P 500, снизились в третьем квартале примерно на 4% в годовом выражении (по данным Thomson Reuters).