Европейские индексы выросли в понедельник

Большая часть основных фондовых индикаторов Старого Света завершили торги в понедельник на зеленой улице. На состоянии бирж сказывается позитивная отчетность крупнейших корпораций.

Stoxx Europe прибавил 0,31%; DAX вырос на 0,59%; CAC 40 завершил день почти на флэте, но смог удержаться в плюсе на 0,03%. Снизился только FTSE 100, который потерял 0,4%.

Сообщение о глобальной реструктуризации и разделении бизнеса Deutsche Bank на четыре ветки привело к тому, что ценные бумаги банка подорожали на 3,7%.

Квартальная отчетность Danone SA оказалась лучше прогнозных цифр, поэтому капитализация одного из крупнейших мировых продуктовых производителей выросла на 2%.

Metro AG подорожала на 2,5% на хорошей статистике и ожиданиях сильных продаж во время рождественских каникул.

IPO Ferrari, по слухам, прошло успешно: спрос на акции превысил заявленный объем размещения.

Замедление роста ВВП Китая снизило котировки горнодобывающих корпораций. Glencore снизилась на 5,2%, Anglo American потеряла 7,4%.



