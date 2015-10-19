EURUSD. В ожидании неприятностей.

R4 1.1480 дневной максимум 15 октября

R3 1.1460 дневной максимум 18 сентября

R2 1.1440 дневной максимум 17 сентября

R1 1.1395 дневной максимум 16 октября

1.1360 текущая цена

S1 1.1330 дневной минимум 16 октября

S2 1.1300 психологический уровень

S3 1.1260 дневной минимум 9 октября

S4 1.1210 дневной минимум 7 октября

Вышедшие в четверг данные по потребительской инфляции в США несколько разбавили негативный фундаментальный фон вокруг доллара, позволив медведям в очередной раз отстоять рубеж 1.15, тем самым еще больше укрепив его. Предстоящая неделя не содержит важных макроэкономических релизов из-за океана, за исключением данных с жилищного сектора, и основным ее событием станет заседание Управляющего Совета ЕЦБ с последующей пресс-конференцией Марио Драги. Несмотря на то, что по последним заявлениям европейских официальных лиц, пока еще рано говорить о расширении программы количественного ослабления, существует вероятность использования выступления для понижения курса евро. Прогноз развития экономики может быть понижен, а также даны определенные намеки, подготавливающие рынок к принятию новых стимулирующих мер, которые, по мнению некоторых аналитиков, могут быть введены в действие уже на декабрьском заседании. Таким образом, внимание участников рынка временно переключилось на европейские проблемы как минимум до второй половины четверга фундаментальная атмосфера будет тяжелой для единой валюты.

Техническая картина и торговая стратегия.

Потеря 1.14ой фигуры уничтожила восходящий импульс и в данные момент техническая картина выглядит уравновешенно. Дневные и часовые индикаторы в данный момент направлены вниз, однако находятся вблизи нейтральных уровней. В ближайшие дни продажи в случае неудачи около 1.1400-30 будут выглядеть привлекательно, с ближайшей целью 1.1330, а затем 1.1270. Негатив, связанные с предстоящим заседанием ЕЦБ уже закладывается в цену пары, и, если мрачные прогнозы не оправдаются, быки вернут себе инициативу. Пока же, существенный рост маловероятен.

Sell limit 1.1390, stop 1.1510, profit 1.1330, 1.1270.