СМИ сообщили о взломе серверов Dow Jones и The Wall Street Journal

В конце прошлой недели агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, сообщило, что хакеры проникли на серверы компании Dow Jones, чтобы похитить информацию и использовать ее для инсайдерской торговли. Но в Dow Jones, которая владеет изданием The Wall Street Journal, заявили, что не получали никакой информации ни от властей, ни от кого-то другого о хакерской атаке. В компании также добавили, что пока не смогли найти подтверждения тем претензиям, которые опубликовал их конкурент Bloomberg.

"С момента публикации статьи в Bloomberg мы предприняли все возможное, чтобы установить, являются ли заявленные предположения верными. До сих пор мы не смогли найти свидетельств подобного инцидента. Мы рассматриваем вопрос, есть ли хоть что-то достоверное в этих новостях, предоставленных конкурирующей новостной организацией", - заявил вице-президент Dow Jones по коммуникациям Колин Шварц. Кроме того, ФБР в Нью-Йорке сообщила, что уже занимается расследованием. Пока не ясно, кто понесет ответственность за вторжение, - даже несмотря на сообщение в СМИ о том, что информация была украдена и будет использоваться для инсайдерской торговли, следователи не нашли доказательств этого.

СМИ сообщали, что хакеры похитили материалы, которые еще не были опубликованы на страницах The Wall Street Journal. Именно эта информация могла повлиять на акции отдельных компаний из списка индекса Dow Jones. Теоретически, хакеры могли получить прибыль путем покупки или продажи акций компаний, о которых постоянно пишут издания компании Dow Jones — например, на порталах The Wall Street Journal, Barron's, Dow Jones Newswires и MarketWatch. Вполне возможно, что акции какой-то компании могли упасть вскоре после публикации материала.

Кстати, совсем недавно, 9 октября, индекс Dow Jones раскрыл данные о совершенной кибератаке, в ходе которой хакерам удалось украсть контакты и информацию по оплате примерно 3500 клиентов. Позже в компании заявили, что не имеют никаких данных о том, что информация о клиентах была украдена, а также уверили своих пользователей, что уже работают с правоохранительными органами и ведущими фирмами по кибербезопасности.



