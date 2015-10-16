Американские рынки акций выросли вчера на 1,3-1,8%

По итогам торгов четверга фондовые рынки демонстрируют рост: Dow Jones и Standard & Poor's 500 достигли самых высоких отметок с конца августа. Акции компаний финансового сектора и сектора здравоохранения в списке S&P 500 выросли более чем на 2%. Сейчас все меньше трейдеров и аналитиков верят в то, что ФРС решится поднять ставки до конца этого года. А на движение индексов в настоящее время больше влияют корпоративные отчеты, которые компании начинают поочередно публиковать. "Сегодняшнее ралли является результатом превзошедшей ожидания отчетности компаний (особенно в финансовом секторе) и веры в то, что процентные ставки не будут повышать до конца зимы или весны 2016 года", - сказал главный экономист Capitol Securities Management Кент Энгелке.

В четверг индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 1,28%, Standard & Poor's 500 — на 1,49%, Nasdaq Composite — на 1,82%.

Акции Citigroup Inc. вчера подросли на 4,4% после хороших отчетов по прибыли в третьем квартале. Акции банка Goldman Sachs выросли на 3%, даже несмотря на то, что он сократил прибыль на 36%, что оказалось хуже прогнозов. Бумаги UnitedHealth Group Inc. упали на 1,6%, хотя статистика вышла лучше ожиданий.

Акции Netflix рухнули на 8,3%, когда сервис объявил о слабом увеличении численности абонентов в США. Падение акций крупнейшего ритейлера Wal-Mart Stores Inc. продолжается вторую сессию подряд — вчера бумаги упали еще на 1,2%. В среду акции снизились на 10%, и это был максимальный обвал с 1988 года.