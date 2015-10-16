Рост фондовой Европы в четверг прошел на фоне сильных отчетов

После трех дней падения фондовые площадки Европы наконец вернулись к росту — вчера индексы росли на хороших квартальных отчетах компаний. Плюс ко всему, слабые отчеты из США снизили вероятность подъема ставок ФРС в ближайшее время. "Думаю, что инвесторы все больше уверены в том, что с любыми проблемами в экономике можно справиться, сохраняя стимулирующую кредитно-денежную политику в течение продолжительного срока, - считает инвестиционный менеджер Seven Investment Management Бен Кумар. - Отдельные компании приятно удивляют своей отчетностью. Есть и слабые результаты, но это нормально".

По итогам торгов в четверг сводный индекс Stoxx Europe 600 подрос на 1,5%, британский FTSE 100 - на 1,1%, французский CAC 40 - на 1,44%, германский DAX - на 1,5%.

Акции Unilever Plc подорожали вчера на 3,6% после новости о хорошем росте выручки в прошлом квартале. Бумаги Syngenta AG поднялись вчера на 1,7%, когда швейцарский производитель удобрений опубликовал итоги и объявил, что собирается выкупить собственные акции на $2 млрд.

Котировки акций хедж-фонда Man Group Plc подскочили на 5,3%, потому что фонд отметил чистый приток средств в третьем квартале в размере $1,4 млрд. Акции медиакорпорации ProSiebenSat.1 выросли на 3,3% на хорошем прогнозе. А вот бумаги Burberry Group Plc обвалились на 8,2% на плохих отчетах - производитель товаров класса люкс в первом полугодии получил выручку хуже ожиданий.