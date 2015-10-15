Прогноз: курс рубля укрепляется в четверг, ждем 61 руб. за доллар

Сегодня утром наблюдается уверенный рост курса рубля в парах с долларом и евро. Так, к 10:42 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 62,158 (-0,78%), а EUR/RUB — на уровне 71,083 (-1,15%). Рубль возвращается к росту, даже несмотря на слабую динамику нефтяных котировок. Скорее всего, инвесторы просто отыгрывают какие-то другие факторы, влияющие на рубль — геополитику и статистику. Отчеты в основном говорят о том, что экономика преодолевает пик кризиса, а инфляционные ожидания стабилизируются. С другой стороны, поддерживающим фактором могли стать слухи о скором снятии санкций с России в связи с тем, что минские соглашения в целом выполняются.

Однако, нефть все равно остается наиболее значимым фактором, который давит на курс рубля, его нельзя игнорировать. Некоторые аналитики уверены, что с учетом того, что баррель Brent упал ниже $50, курс рубля с большой долей вероятности превысит отметку 64 руб. за доллар совсем скоро. Есть, конечно, и другие версии - курс доллара будет держаться на уровне 62 руб. Пока Brent торгуется выше $48,5 за баррель, рубль будет укрепляться, считает эксперт.

Учитывая то, что рубль может поддержать также и налоговый период, который стартует сегодня, и вспоминая недавнее заявление ЦБ об отсутствии четких ориентиров для интервенций, можем увидеть в четверг попытки ослабления пары USD/RUB к отметке 61 — если Brent не упадет ниже $49 за баррель.

