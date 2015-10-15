Европу вчера расстроили отчеты из Китая и США: рынки упали

По итогам торгов 14 октября фондовые индексы Западной Европы продемонстрировали падение третью сессию подряд - инвесторы обеспокоены отчетами из Китая и США. Так, в среду на 0,7% снизился сводный индекс Stoxx Europe 600. Упали также региональные фондовые индикаторы: британский FTSE 100 — на 1,15%, французский CAC 40 — на 0,74%, германский DAX — на 1,17%.

Потребительская инфляция в Китае в сентябре составила 1,6% (2% было в августе) при прогнозе в 1,8%. Розничные продажи в США в сентябре выросли всего на 0,1% в месячном выражении, прогноз — 0,2%. Кроме того, упали цены производителей в США - на 0,5%, это максимальное снижение в 2015 году. Эксперты ждали снижение на 0,2%.

Лидерами падения вчера были акции европейских автопроизводителей, а вот бумаги многих горнодобывающих компаний подорожали. Так, акции Daimler снизились в цене на 1,4%, а акции Antofagasta и Glencore выросли соответственно на 2,5% и 1,7%.

Акции строительной компании Skanska AB рухнули на 8,9%, когда компания сообщила, что спишет 630 млн шведских крон ($78 млн) из-за подорожавших проектов в США. Немецкий производитель медоборудования Draegerwerk потерял 13,9%, когда ухудшил годовой прогноз. Бумаги итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena выросли на 0,3%, хотя в начале торгов падали на 1,2% - банку предписали пересмотреть свою отчетность за прошлые периоды. Акции германского оператора недвижимости Deutsche Wohnen AG подорожали на 2,5% во Франкфурте, когда Vonovia SE, лидер рынка жилой недвижимости Германии, предложила купить компанию за 14 млрд евро.