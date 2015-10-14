Азиатские индексы снизились на очередной порции китайской тусклой статистики

В среду акции Азиатско-Тихоокеанского региона подешевели после выхода данных о том, что инфляция в Китае охладилась сильнее, чем ожидалось. Это добавило опасений о здоровье второй по величине экономики мира.

Индекс потребительских цен Китая (ИПЦ) вырос в сентябре на 1,6% в годовом выражении. Прогнозы роста были 1,8%. Индекс цен производителей (ИЦП) снизился на 5,9%, показав ослабление вот уже 43-й месяц подряд. Всё это показывает негативный фон для китайского потребления. На этих новостях индексы региона снизились. Ощутимое давление было оказано на энергетический сектор: нефть сильно снизилась во время американских торгов.

Shanghai Composite потерял 1%. Надежды на дальнейшее стимулирование подняли шанхайский индекс из красной зоны в течение дня, но подъем по сценарию «плохие новости — это хорошие новости» оказался недолгим.

«Сегодняшние китайские данные по ИПЦ, по существу, гарантируют дальнейшее сокращение процентной ставки и нормы обязательных резервов для коммерческих банков до конца 2015 года. Но монетарная политика Китая уже и без того сильно облегчена, бюджетные расходы активизированы, и любое ралли на этой основе кажется недолгим в силу своей цикличности», — объясняют эксперты рынка.

Hang Seng продолжил падение, закончив день в минусе на 0,65%. Снизилась большая часть секторов, лидерами в этом деле послужили акции кредитных и сырьевых компаний.

Nikkei снизился на 1,9%. Японский индекс оказался сегодня одним из самых неудачливых среди своих коллег в регионе.

Усиление иены надавило на позиции экспортно-ориентированных предприятий, которые составляют основную «огневую мощь» токийского индекса. Самым ярким примером здесь становятся автопроизводители — Toyota, Nissan, Suzuki, Honda — потеряли от 1,8% до 2,7% капитализации.

Слабая статистика из Китая ослабило компании, непосредственно связанные по бизнесу с китайскими предприятиями. К примеру, производитель тяжелой техники, массово экспортирующейся в Китай, Komatsu, подешевел сегодня на 3,4%.

Сезон большой отчетности тоже не приносит радости. К примеру, акции Nikon сегодня упали после того, как поступили прогнозы о снижении операционной прибыли компании за последние два квартала на 27%. Дело в том, что продажи цифровых фотоаппаратов не оправдали ожиданий.

S&P/ASX скользнул вниз на 0,1%. Австралийский индекс ниже линии флэта вот уже третью сессию подряд на фоне неудач на главном экспортном рынке Австралии — в Китае.

Ресурсный сектор пострадал в первую очередь. Santos, Woodside Petroleum и Oil Search потерял от 1,6% до 6,8%. Fortescue Metals закрылся в минусе на 1,4%, BHP Billiton и Rio Tinto отступили на 0,7% каждый.

Kospi ушел вниз на 0,47 вслед за брокерскими и нефтяными компаниями.