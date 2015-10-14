Цена на Brent упала ниже $50

Вчерашний отчет ОПЕК показал, что добыча нефти странами картеля увеличилась в сентябре до максимума за последние три года и составила 31,57 млн баррелей в сутки. Кроме того, прозвучал доклад Международного энергетического агентства, в котором говорится о том, что рынок будет оставаться перенасыщенным, по крайней мере, еще год. Даже при том, что низкие цены давят на добычу в странах вне ОПЕК, рост спроса замедлился, а ключевые страны ОПЕК сохраняют производство на рекордном уровне.

Оба этих события надавили на котировки нефти во время американской сессии. Правда, на азиатских торгах «черное золото» слегка подорожало, но вернуться к прежним котировкам все же не смогло.

К 11.00 мск Brent стоит $49,62 за баррель с поставкой в декабре. WTI торгуется на отметке 46,62 доллара за баррель.

В начале октября фьючерсы на нефть выросли на 15%, но с тех пор опять упали почти на 10%, поскольку глобальное производство продолжает опережать спрос, а экономика Китая, одного из крупнейших в мире импортеров нефти, замедляется. Потенциальный выход на рынок иранской нефти делает ситуацию еще более медвежьей.

Сегодня ночью упали цены на сырьевые товары: базовые металлы, железная руда и нефть, кажется, снова заканчивают ралли.

Впрочем, позитивной новостью может служить то, что министр нефти Венесуэлы, Эулоджио дель Пино, во вторник заявил, что 21 октября на техническое совещание экспертов ОПЕК в Вене приглашены представители 8 стран, не входящих в картель. В их числе — Норвегия, Россия, США, Азербайджан и другие нефтяные державы. Вероятно, если встреча состоится, делегатам удастся договориться о совместном регулировании цены на нефть.

