Цена на Brent упала ниже $50

Вчерашний отчет ОПЕК показал, что добыча нефти странами картеля увеличилась в сентябре до максимума за последние три года и составила 31,57 млн баррелей в сутки. Кроме того, прозвучал доклад Международного энергетического агентства, в котором говорится о том, что рынок будет оставаться перенасыщенным, по крайней мере, еще год. Даже при том, что низкие цены давят на добычу в странах вне ОПЕК, рост спроса замедлился, а ключевые страны ОПЕК сохраняют производство на рекордном уровне.
Оба этих события надавили на котировки нефти во время американской сессии. Правда, на азиатских торгах «черное золото» слегка подорожало, но вернуться к прежним котировкам все же не смогло.
К 11.00 мск Brent стоит $49,62 за баррель с поставкой в декабре. WTI торгуется на отметке 46,62 доллара за баррель.
В начале октября фьючерсы на нефть выросли на 15%, но с тех пор опять упали почти на 10%, поскольку глобальное производство продолжает опережать спрос, а экономика Китая, одного из крупнейших в мире импортеров нефти, замедляется. Потенциальный выход на рынок иранской нефти делает ситуацию еще более медвежьей.
Сегодня ночью упали цены на сырьевые товары: базовые металлы, железная руда и нефть, кажется, снова заканчивают ралли.
Впрочем,
позитивной новостью может служить то,
что министр нефти Венесуэлы, Эулоджио
дель Пино, во вторник заявил, что 21
октября на техническое совещание
экспертов ОПЕК в Вене приглашены
представители 8 стран, не входящих в
картель. В их числе — Норвегия, Россия,
США, Азербайджан и другие нефтяные
державы. Вероятно, если встреча состоится,
делегатам удастся договориться о
совместном регулировании цены на нефть.