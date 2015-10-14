Индексы Уолл-стрит снизились на опасениях о Китае и на ожиданиях слабой отчетности

Во вторник индексы Уолл-стрит снизились. Dow завершил семидневную победную серию, произошла волна продаж в биотехнологическом секторе, а по всему рынку распространились опасения о замедлении роста в Китае. Dow Jones снизился на 0,29%; S&P 500 потерял 0,68%; Nasdaq Composite стал ниже на 0,87%. Сектор здравоохранения S&P 500 потерял 1,1%; биотехнологический подындекс Nasdaq снизился на 3,2%, расширив свое недавнее снижение.

Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать начало периода сезонной отчетности: ожидается, что доход компаний, входящих в S&P 500, снизился почти на 5% в годовом выражении. По данным Thomson Reuters, III квартал стал худшим по доходности за последние шесть лет.

Инвестиционные менеджеры предупреждают, что нервозность на американском фондовом рынке будет наблюдаться на протяжении ближайших нескольких недель. Международная обстановка тоже продолжает влиять на настроения рынка, особенно на фоне спада цен на сырьевые товары. При отсутствии сильной новой статистики или неожиданно оптимистичной корпоративной отчетности вряд ли тренды изменятся в ближайшее время. Неопределенность по ФРС добавляет рынкам сумбурности.

Вчера о доходах отчитались Johnson&Johnson. Ее доход за третий квартал оказался ниже прогнозного, поэтому и акции подешевели на 0,26%. JP Morgan Chase отчитался слабее, чем ожидалось, в итоге его акции подешевели на 1,7%.



