EURUSD. Преодолимые разногласия

R4 1.1520 дневной максимум 26 августа

R3 1.1460 дневной максимум 18 сентября

R2 1.1440 дневной максимум 17 сентября

R1 1.1410 дневной максимум 13 октября

1.1380 текущая цена

S1 1.1340 верхняя граница бывшего канала

S2 1.1300 психологический уровень

S3 1.1260 дневной минимум 9 октября

S4 1.1210 дневной минимум 7 октября

На прошлой сессии негативные данные по торговому балансу Китая на время вернули актуальность проблеме замедления глобального экономического роста, понизив аппетит к риску и позволив паре установить очередной среднесрочный максимум на отметке 1.1410. Несмотря на то, что экспорт сократился меньше, чем прогнозировали аналитики, и итоговое сальдо получилось весьма позитивным, зафиксировав профицит более чем в 60$ миллиардов, падение импорта почти на 18% не дает поводов для особого оптимизма, отражая снижение деловой активности. По мнению члена Федерального Комитета Лаэль Брэйнард, негативное влияние на американскую экономику со стороны этих внешних факторов, дают повод отложить повышение учетной ставки на неопределенный период, а по мнению ее коллеги Эванса, хотя бы до середины 2016 года. Вот только Локхарт, Баллард и Фишер с ними не совсем согласны, полагая, что воздействие на американскую экономику будет ограниченным и, в зависимости от дальнейшей динамики показателей, условия, необходимые для начала нормализации монетарной политики, могут быть достигнуты уже до конца текущего года. Единодушия пока не наблюдается и на ближайших заседаниях Комитета споры могут оказаться довольно жаркими, аргументами в которых будут, в том числе, и предстоящие к выходу в ближайшие дни макроэкономические данные. Вопрос в том, чьими аргументами они будут.

Техническая картина и торговая стратегия.

Несмотря на то, что закрепиться в 1.14ой фигуре пока не получилось, евро продолжает торговаться в узком диапазоне выше верхней границы недавно покинутого среднесрочного канала, сохраняя тем самым восходящий импульс на фоне отсутствия важных фундаментальных событий. Но они не за горами. Розничные продажи, производственная и потребительская инфляция в США определят в ближайшие два дня среднесрочную судьбу пары. Если на их фоне быкам не удастся преодолеть крепкий пласт сопротивлений в 1.14ой фигуре, возврат к более низким уровням состоится уже до конца этой недели.