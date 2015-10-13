EURUSD. Затишье...

R4 1.1520 дневной максимум 26 августа

R3 1.1460 дневной максимум 18 сентября

R2 1.1440 дневной максимум 17 сентября

R1 1.1395 дневной максимум 12 октября

1.1360 текущая цена

S1 1.1340 верхняя граница бывшего канала

S2 1.1300 психологический уровень

S3 1.1260 дневной минимум 9 октября

S4 1.1210 дневной минимум 7 октября

Как и прогнозировалось, в прошедший, во многих странах праздничный и в целом спокойный понедельник, пара торговалась в узком диапазоне и, казалось бы, не произошло ничего важного, кроме установленного нового более высокого дневного максимума и минимума. Таким образом, и этот день быки могут засчитать себе в актив. Пара остается выше недавно преодоленной границы среднесрочного канала, поддерживая тем самым восходящий импульс в полной силе и угрожая сентябрьским максимумам в районе 1.1460. Многие аналитики агитируют продавать при приближении к этому уровню, мотивируя это его технической силой, а также тем, что существенное укрепление евро усилит негативное воздействие на инфляционные показатели Европы и чиновники ЕЦБ начнут пугать рынок расширением программы количественного ослабления. Пока же эти чиновники заявляют о преждевременности возможных решений относительно дополнительного стимулирования и, на мой взгляд, прорыв евро выше 1.15 время их принятия существенно не приблизит. Пугать, конечно, могут. Они и так уже больше месяца этим пугают. Не уверен, что и прорыв 1.20 может повлечь за собой какие-то реальные последствия. Ведь всего год назад курс был почти 1.30, а полтора года назад почти 1.40. Технически, безусловно, уровень довольно крепкий и для его преодоления нужны дополнительные фундаментальные стимулы. Если, предстоящие к выходу в ближайшие дни, показатели производственной и потребительской инфляции окажутся отрицательными, этого может оказаться достаточно. В противном случае, продажи будут вполне обоснованными.

Техническая картина и торговая стратегия.

Восходящий импульс остается в полной силе, а дневные и часовые индикаторы направлены вверх и имеют достаточно места для продолжения движения. В течении 2015 года в районе 1.1440-70 быки потерпели массу неудач и лишь августовский прорыв «черного понедельника» подмочил его репутацию этого уровня. Продажи при его приближении в случае отсутствия дополнительного фундаментального негатива выглядят довольно привлекательно, для покупок желательно дождаться более низких уровней около 1.1300-20.