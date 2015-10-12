DJIA: фондовые индексы вернули более половины потерь

Снизившиеся ожидания того, что ФРС будет повышать процентную ставку в США в этом году, толкают цены на драгметаллы, сырьевые товары и американские фондовые рынки вверх.

Толчком к росту индексов и сокращению длинных позиций по доллару послужила серия экономических данных, поступивших из США сначала месяца, в том числе данные по рынку занятости, оказавшиеся хуже прогноза, а также инфляции в стране, остающейся ниже целевого уровня 2,0%.

При этом стоит добавить, что, несмотря на это, безработица в США в сентябре осталась на прежнем уровне 5,1%. В добавок к выросшему ВВП в США во 2 квартале (3,9% к 0,6% в 1 квартале), данные по состоянию экономики все же дают основание предполагать, что, несмотря на развивающийся кризис мирового экономического роста, замедление китайской экономики, тянущей за собой замедление экономик стран азиатско-тихоокеанского региона, по многим показателям экономика США выглядит значительно лучше к другим сильнейшим экономикам мира.

Несмотря на возросшие опасения относительно мирового экономического роста, также могущие повлиять на решение ФРС по ставкам на предстоящем заседании 28 октября, фондовые рынки корректируются к сильнейшему августовскому падению, отработав уже более половины снижения.

Индекс Dow Jones Industrial Average за прошлую неделю укрепился на 3,7%, показав лучший недельный рост с февраля, а S&P500 – на 3,3%. Рост индексов поддерживался также ростом цен на нефть. В минувшую пятницу фондовые индексы США также выросли. Индекс Dow Jones Industrial Average - 0,2%, S&P 500 – на 0,1%, Nasdaq Composite – на 0,4%.

Однако, несмотря на снизившиеся ожидания в отношении повышения ставки в США, на прошедшем в минувшие выходные заседании МВФ представители центральных банков других стран призвали ФРС начать повышение процентных ставок в США, которое, наконец, придаст определенность в дальнейших действиях не только ФРС, но и других мировых центральных банков. Теперь в принятии решения по ставкам ФРС будет опираться на текущие экономические показатели, выходящие до 28 октября по США.

На сегодня календарь пустой, в США, Канаде и Японии национальные праздники. Японский фондовый рынок был закрыт.

Стоит обратить внимание на выступления представителей ФРС в 15:10 и 17:30 (GMT+3), а также на выступление главы Банка Канады Стивена Полоза в 20:20.

Технический анализ

Если принять за точку отсчета коррекции к обвальному снижению в августе цену открытия тела самой низкой белой свечи 26 августа на уровне 15577, то индекс DJIA вырос выше уровня Фибоначчи 61,8% с ценой 16910, отменив тем самым нисходящий тренд.

Сегодня доллар продолжает снижение по рынку в долларовых валютных парах. Если тенденция не изменится, то, не исключено, что американский фондовый рынок откроется ростом.

Целями для индекса DJIA могут стать уровни 17235 (ЕМА144), 17320 (ЕМА200 на дневном графике). Не исключено также, что вблизи этих уровней цена может простоять до заседания ФРС 28 октября. При дальнейшем росте цена может направиться к уровню 17730 (начало снижения с 1 августа и уровень Фибоначчи 100%).

Индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют длинные позиции на 4-часовом, дневном и недельном графиках.

Торговые рекомендации

Buy Stop 17120. Stop-Loss 17050. Take-Profit 17235, 17320.

Sell Stop 16890. Stop-Loss 16960. Take-Profit 16655, 16395.