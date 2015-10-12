Итальянский финансовый регулятор опубликовал предупреждение касательно деятельности Форекс-брокеров
Новости компаний

Итальянский финансовый регулятор опубликовал предупреждение касательно деятельности Форекс-брокеров

12 октября 2015, 13:37
Server Muradasilov
Server Muradasilov
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Итальянский финансовый регулятор опубликовал предупреждение касательно деятельности Форекс-брокеров Oxford Markets, Ubroker и Global Trading Solutions, а также касательно брокера, торгующего бинарными опционами, — Trade 24.
Перечисленные компании не имеют права работать с итальянскими инвесторами и предлагать свои инвестиционные услуги на территории Италии.
Стоит отметить, что некоторые из названных брокеров уже привлекли внимание регуляторов Великобритании и Кипра, которые также опубликовали предупреждение, в котором сообщили, что Ubroker, например, не подлежит регуляции ни в одной из существующих финансовых юрисдикций. 
#брокеры