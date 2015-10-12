Итальянский финансовый регулятор опубликовал предупреждение касательно деятельности Форекс-брокеров Oxford Markets, Ubroker и Global Trading Solutions, а также касательно брокера, торгующего бинарными опционами, — Trade 24.

Перечисленные компании не имеют права работать с итальянскими инвесторами и предлагать свои инвестиционные услуги на территории Италии.

Стоит отметить, что некоторые из названных брокеров уже привлекли внимание регуляторов Великобритании и Кипра, которые также опубликовали предупреждение, в котором сообщили, что Ubroker, например, не подлежит регуляции ни в одной из существующих финансовых юрисдикций.