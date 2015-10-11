Какая страна самая дорогая в мире?

Если на ум приходят Япония, Швейцария, Исландия или Норвегия - самые дорогие страны, то это отнюдь не так. По мнению автора блога sovereignman.com Симона Блэка, самая дорогая страна в мире — это Венесуэла. По крайней мере, в этом он убедился, когда попал в эту страну совсем недавно.

К примеру, за поездку в такси на днях Симон заплатил $158. Самое странное, что всего лишь неделей раньше он заплатил намного меньше денег за аренду вертолета в Колумбии. Да и вообще, если подумать, то такая богатая ресурсами страна, как Венесуэла, должна быть самой процветающей в Латинской Америке, однако этого не происходит. Основные причины — это коррупция и некомпетентность местных властей. Смотрите сами, обычно крупные компании, когда начинают строить бизнес в каком-то новом месте, тратят часть средств на улучшение инфраструктуры, исследования и делают это с расчетом на то, что эти траты вкладываются в будущее развитие и удобство.

А вот в Венесуэле руководство страны почему-то предпочитает тратить нефтяные доходы на разные социальные программы, которые по сути позволяют им избегать социальных волнений и сохранять в своих руках власть. Именно поэтому в стране практически никак не развивается инфраструктура, и никаких вложений в нее на будущее не происходит. Деньги просто тратят на поддержание спокойствия. Вот почему в Венесуэле вся нефтяная инфраструктура гниет, добыча стагнирует, а тут еще и цены на нефть упали за год почти в два раза. А ведь страна почти все свои доходы получает только от экспорта нефти, потому и не может теперь сбалансировать свой бюджет (бездефицитный бюджет в Венесуэле возможен только при цене на нефть $100-120 за баррель).

Печатать новые деньги страна не может, потому что боливар не является резервной валютой, и вся инфляция остается внутри страны. По некоторым оценкам, рост потребительских цен в Венесуэле самый высокий в мире - он составляет около 800%. Попытка контролировать цены не удалась, это привело только к более жесткому дефициту товаров. Властям пришлось ввести контроль за капиталом, установив так называемый официальный курс. Вот он-то и делает Венесуэлу такой дорогой. Официальный курс составляет 6,3 боливара за $1, но на черном рынке доллар стоит в 60 раз дороже. По словам автора статьи, он менял деньги у местного жителя и за $50 получил 20 тыс. боливаров, то есть это 400 боливаров за доллар.

Вернемся к той поездке на такси — она на самом деле стоила 1 тыс. боливаров. Если считать по курсу черного рынка, то это сущие копейки - всего $2,5, а вот если пересчитать по официальному курсу, то это уже $158. Вот тут-то и кроется этот загадочный секрет: в зависимости от того, по какому курсу считать, Венесуэла становится либо самой дорогой страной в мире, либо одной из самых дешевых.