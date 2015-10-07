07.10.2015
Моя торговля

07.10.2015

7 октября 2015, 15:51
Georgi Zuenko
Georgi Zuenko
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Сегодня вышел для меня тяжеленький день!!! закрылся в небольшой плюс! по евро разгон не удался, фунт по тейку. по франку стоп, по евро йене стоп и профит! скрины сделок на стене!