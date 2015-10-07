Начало сезона отчетности надавило на Уолл-стрит

Во вторник упали два из трех американских индексов: пятидневная победная серия прекратилась. Инвесторы сосредоточились на квартальной отчетности, сезон которой начинается буквально на днях. Ожидается, что в третьем квартале компании получили серьезный удар от обвала шанхайской биржи, и поэтому покажут разочаровывающую отчетность.

Подскок акций DuPont помог остаться в плюсе промышленному индексу Dow Jones, который закончил день ростом на 0,8%. Однако его коллеги снизились: S&P 500 – на 0,36%; Nasdaq – на 0,69%. Среди подындексов S&P сильнее всего подешевел индекс медицинских компаний, который потерял 2,33%. Давление на сектор оказывает предположительное повышение цен на лекарства. Биотехнологический подындекс Nasdaq подешевел на 3,77%, однако в течение дня он уходил вниз еще глубже: на 6,6%.

Сегодня подешевели 7 из 10 секторов S&P 500. Энергетический сектор вырос на подскоке цены на нефть: он прибавил 2,23%.

Озабоченность МВФ по поводу роста глобальной экономики подхватывается и американскими прогнозистами. Ожидается, что компании из S&P 500 во время начинающегося сезона отчетности сообщат в среднем о 4,2%-ном падении прибыли. Это будет крупнейший спад за последние шесть лет.

Реакция фондового рынка на квартальные результаты в течение ближайших нескольких недель даст понять, собирается ли фондовый рынок снизиться после более месяца глобальной финансовой турбулентности.

Что касается отдельных компаний, то на 7,67% выросла DuPont после сообщения об уходе генерального директора компании, Эллен Куллман.

Pfizer и Merck потеряли соответственно 2,06 и 2,79%.

Pepsi выросла на 1,31% после того, как показала квартальные результаты выше прогнозных и повысила прогноз на ближайший год.