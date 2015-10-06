Нацкомиссия аннулировала лицензию ПФТС

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) приняла решение об аннулировании лицензии фондовой биржи "ПФТС" на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке, поскольку потенциальные покупатели пакета акций ПФТС, который принадлежат сейчас Московской бирже, не подтвердили свою способность завершить сделку. Об этом сообщили в пресс-службе НКЦБФР.

Напомним, мажоританый пакет акций ПФТС (50%+1 акция) принадлежит Московской бирже. Поскольку вступившие в силу 28 августа поправки в закон "О лицензировании" позволяют аннулировать лицензии компаний, подконтрольных лицензиатам "государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины", россияне планировали продать акции в украинских активах. На ПФТС нашлось два покупателя - Фондовая компания «Фаворит» и «Инвестиционный Капитал Украина » (ICU).

«Мы точно не ждали такого решения, так как в Комиссию обратились два покупателя», - сообщил нам пресс-секретарь ПФТС Николай Максимчук. Каким будет ответ руководства биржи регулятору, по словам Максимчука, будет известно завтра.

При этом в Комиссии отметили, что претендент на покупку россиского пакета акций биржи, компания ICU, не смогла предоставить регулятору предварительное согласие продавца, а фондовая компания "Фаворит" не предоставила информации о наличии у нее средств на приобретение пакета акций ПФТС и информации о будущих конечных бенефициаров биржи.

Регулятор также уточнил, что решение может быть обжаловано в Экспертно-апелляционном совете по вопросам лицензирования при Государственной регуляторной службе Украины и/или суде.

Вопрос о прогрессе передачи прав собственности на пакет «Украинской биржи»комиссия планирует рассмотреть через 4-6 недель, поскольку потенциальные покупатели («Драгон Капитал» и «Универ Капитал») предоставили достаточно информации, подтверждающей возможность завершения сделки.

Ранее НКЦБФР уже аннулировала лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке пяти банковских учреждений с российскими владельцами - ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ВТБ банк, БМ банк, Виесте банк, "Дочерний банк Сбербанка России».

