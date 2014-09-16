Банки в России: еще минус два банка

Центробанк РФ продолжает отзывать лицензии у нерадивых банков. Сегодня стало известно об отзыве лицензий у двух крупных банков – Интрастбанка и «Банк24.ру». Оба находились в третьей сотне по активам и оба, по информации ЦБ, нарушали законодательство.

«Банк24.ру» до последнего отрицал проблемы. «Не дождетесь», — так отвечал еще недавно «Банк24.ру» на вопросы, вызванные слухами о скором отзыве лицензии. Однако они оказались правдой. ЦБ отозвал лицензии с 16 сентября.

«Банк24.ру» нарушал закон по борьбе с отмыванием, а на протяжении 2013 и первого полугодия 2014 года участвовал в сомнительных операциях «с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах». Организация специализировалась на интернет-банкинге. Согласно данным отчетности, по величине активов «Банк24.ру» занимал 276 место в банковской системе Российской Федерации.

«Интрастбанк», поясняет пресс-служба Банка России, потерял ликвидность и не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. «Банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций», - добавляет ЦБ. По величине активов АКБ «ИнтрастБанк» занимал 247 место в банковской системе России (данные на 1 сентября), с 1998 по 2002 год он был дочерней структурой Газпромбанка.

Оба банка участвовали в Системе страхования вкладов. Выплаты начнутся не позднее 30 сентября 2014 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.