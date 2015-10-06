Азиатские индексы, кроме Hang Seng, выросли

Большинство азиатских индексов росло вот уже вторую сессию подряд во вторник. Рынки Китая остаются закрытыми до завтрашнего дня.

Резервный Банк Австралии, как и предполагалось, оставил свою процентную ставку на рекордно низком уровне в 2% и пообещал проводить «адаптивную» денежно-кредитную политику. Некоторые эксперты предполагают, что ставка снизится до конца года.

Сегодня началась политическая встреча Банка Японии, завтра будут оглашены ее итоги.

Новость о том, что США, Япония и еще 10 стран Тихоокеанского бассейна подписали сделку о Транстихоокеанском партнерстве, вероятно, тоже позитивно повлияла на настроения инвесторов. Договор уже называют в мировой прессе одним из крупнейших событий в мировой торговле за последние 20 лет. К 2025 году он может приносить в глобальном масштабе 295 млрд долларов выгоды в год (по оценкам Института Международной торговли). Тем не менее, сделка все еще требует окончательного одобрения Конгресса США и правительств остальных 11 стран-участниц договора.

В докладе HSBC во вторник говорится: «Договоренность между странами, представляющими 40% мировой экономики, — это позитивный сигнал, распространяющийся по всему миру. Согласованная политическая инициатива — значимый шаг на пути к столь необходимым структурным реформам на мировой основе. Это улучшает открытость рынка, благодаря реформам торговой политики».

Nikkei вырос на 1%. Японский индекс находится на максимуме с 17 сентября. Среди участников рынка высоки спекуляции на тему того, что Банк Японии может объявить новый раунд монетарного стимулирования уже в этом месяце — на фоне роста снижения роста и дефляционных показателей потребительских цен.

Что касается отдельных акций, то компании оценивают перспективы договора о TPP. Производитель сельскохозяйственной техники Kubota подпрыгнул на 3% на отчетах о том, что он более чем вдвое расширяет дилерскую сеть в Китае.

S&P/ASX прибавил 0,3%. Австралийский индекс завершил день на максимуме за две с половиной недели, выравнивая свой ход после сильного проседания ранее в ходе сессии. Торговый дефицит страны за август составил 3,1 млрд австралийских долларов — это больше, чем консенсус-прогноз в 2,5 млрд.

Продолжилось ралли в ресурсном секторе: Rio Tinto и BHP Billiton завершили день ростом более чем на 1%, а Fortescue Metals прибавил 6%.

Kospi вырос на 0,6%. Южнокорейские акции выросли до уровня 10 августа, продолжив рост после более чем двухнедельного максимума предыдущей сессии. Тяжеловес индекса Samsung Electronics прибавил более 3% в преддверии завтрашнего выхода отчетности.

Hang Seng снизился на 0,4%. Гонконгский индикатор в течение дня подскакивал до своего двухнедельного максимума, однако эти достижения не удалось закрепить. Выросли акции игровых заведений: Melco International прибавила 7%; Sands China выросла до 6%. Это происходит благодаря тому, что в честь праздников посещаемость игорной зоны выросла на 10% только за первые три дня «золотой недели».



