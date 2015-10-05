Рубль укрепился против доллара и евро. Что будет дальше?

В понедельник днем российский рубль подрос в парах с долларом и евро — к 15:13 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 65,115 (-1,43%), EUR/RUB — на уровне 73,128 (-1,33%). Рубль уверенно растет на фоне повышения цен на нефть. Кроме того, курс российской нацвалюты поддерживает снижение геополитических рисков после саммита "нормандской четверки".

Цены на фьючерсы на Brent торгуются сегодня около отметки в $48-49 за баррель (рост более 1,3%). По данным американской компании Baker Hughes, общее число буровых установок в США по итогам прошлой недели уменьшилось на 29 единиц — до 809 установок. Кроме того, недавно Минэнерго США сообщило о снижении добычи нефти в стране на 40 тыс. баррелей в сутки — до 9,096 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге при этом упали на 1 млн баррелей — до 53 млн.

По мнению некоторых аналитиков, допподдержку рублю оказывает снижение геополитических рисков после очередного саммита "нормандской четверки". Главным результатом стал переход от режима прекращения огня к режиму перемирия на Донбассе.

Курс доллара приблизился к ключевому уровню в 65 руб., а евро нацелился на отметку в 73 руб. Пока не стоит ждать снижения доллара ниже уровня 64,2 руб. Движение пары USD/RUB на этой неделе может быть ограничено диапазоном 64,2-67, считают российские аналитики.