Календарь макростатистики и анонс важных событий на неделю с 5 по 10 октября

В понедельник, вторник и среду в Китае продолжается праздничная неделя. Шанхайская биржа не работает.

В понедельник, 5 октября, в Азии было довольно спокойно: рынки здесь реагировали на события за океаном, внутренних данных практически не выходило.

В Европе сегодня инвесторы принимали парад PMI в секторе услуг. Соответствующие цифры были опубликованы во всех крупных экономиках еврозоны.

В Испании и Италии индексы оказались существенно ниже консенсус-прогнозов: 55,1 вместо 58,5 в Испании и 53,3 вместо 54,0 в Италии. Аналогичный показатель в Германии и Великобритании тоже разочаровали рынки: 54,1 против 54,3 и 53,3 против 56,0. А вот французский оказался выше прогнозного: 51,9 вместо 51,2.

По еврозоне в целом композитный PMI не оправдал прогнозов: 53,6 вместо 53,9, PMI в секторе услуг тоже оказался ниже ожидавшегося: 53,7 вместо 54,0.

В 16.45 мск начнется заседание Еврогруппы, на котором министры финансов еврозоны в очередной раз обсудят долговые дела Греции и другие насущные вопросы.

Затем внимание рынков переместится за океан, в США. Здесь тоже будут оценивать выход PMI - композитного и в сфере услуг.

Во вторник, 6 октября, насыщенный день будет в Австралии. Сначала здесь будут опубликованы данные по объемам экспорта и импорта за август, сальдо торгового баланса, а затем Резервный Банк Австралии огласит решение по процентной ставке на октябрь. Рынки ожидают, что все останется как есть, дальнейшего смягчения эксперты пока не прогнозируют.

В Европе вторник пройдет довольно спокойно: здесь опубликуют ИПЦ Швейцарии за сентябрь (внимание на франк!) и объем производственных заказов в Германии. В 20.00 мск, после закрытия рынков, ожидается речь главы ЕЦБ, Марио Драги. Его риторика вряд ли принесет что-то революционное, но все равно стоит обратить внимание на краткосрочные колебания EURUSD.

Затем начнется день в США. Здесь будет опубликовано сальдо торгового баланса. Как обычно по вторникам, вниманию рынков будет представлена статистика по недельным запасам сырой нефти от API, а поздним вечером с речью выступит член FOMC, господин Уильямс.

В среду, 7 октября, в Азии будет очень тихо. Разве что в Японии выпустят индекс опережающих экономических индикаторов. После окончания торговой сессии в Австралии с речью выступит заместитель главы РБА Гай Дебелль.

В Европе ждут данных по объему промпроизводства в Германии. Локомотив европейской экономики покажет, насколько сильно он разогнан сейчас, и если промышленность покажет признаки замедления, это будет косвенно означать, что “инфекция» из Китая проникла и на развиты рынки.

Объем промпроизводства выпустят и Испания (предполагается, что в августе показатель вырос в годовом выражении на 4,6%), и Великобритания (здесь ждут роста на 1,2% в годовом выражении).

Во Франции выйдет важная тройка цифр: объемы экспорта и импорта за август и сальдо торгового баланса.

Запасы сырой нефти по данным EIA раскроют США. Теоретически это может повлиять на мировой рынок нефти.

Четверг, 8 октября, начнется в Японии с баланса счета текущих операций и базовых заказов в машиностроении. Китай начнет работать после долгих каникул, и сразу заинтригует рынки индексом деловой активности в секторе услуг от Caixin.

Затем внимание инвесторов переместится в Старый Свет. Здесь произойдут важные события, которые наверняка заинтересуют и трейдеров, и инвесторов. В Германии опубликуют объемы экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса. Банк Англии огласит решение по процентной ставке и раскроет принципы монетарной политики на текущий месяц. Предполагается, что в управляющем совете британского регулятора голоса разделятся как 8:1: за повышение ставки уже сейчас выскажется только один человек. В 21.00 мск с речью выступит Марк Карни, глава Банка Англии.

В 14.30 мск будет опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ. В нем вряд ли можно будет почерпнуть какие-либо новые намеки кроме тех, что уже дал в своих выступлениях Марио Драги.

Но главным ньюсмейкером четверга всё же будут США. До открытия сессии здесь выйдут цифры по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и среднее число заявок на это пособие за минувшие 4 недели. Статистика по рынку труда — очень важная в свете того, что ее называет ФРС в качестве одного из важных факторов роста ставки.

Затем состоится, пожалуй, самое ожидаемое событие недели: публикация «минуток» последнего заседания ФРС. Есть все признаки того, что инвесторы изучат этот документ вдоль и поперек в поиске намеков на то, когда же американский регулятор совершит шаг по подъему ставки. Неопределенность на глобальных рынках сейчас во многом обусловлена именно неясностью с ФРС.

До и после публикации протоколов с речью выступят два члена FOMC — Буллард и Уильямс.

В пятницу, 9 октября, рынки будут отыгрывать полученную накануне информацию.

В Европе день начнется публикацией данных по промпроизводству во Франции и Италии, экономиках №2 и №3 в еврозоне. Предполагается, что во Франции промышленность выросла на 0,5%, а в Италии — снизилась на 0,3% в ежемесячном выражении.

Сальдо торгового баланса за август опубликует Великобритания.

Индексы цен на экспорт и импорт опубликуют в США. Как очередные вербальные интервенцию можно будет расценивать выступления членов FOMC Денниса Локхарта и Чарлза Эванса.