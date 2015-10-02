Азиатские рынки в пятницу и за неделю показали смешанные результаты

В пятницу фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона потеряли импульс двух прошлых дней и торговались смешанно. Инвесторы вели себя осторожно в ожидании выхода американской статистики.

Nikkei прибавил 0,02%. Японский индекс находится практически на флэте. В течение недели он потерял 0,87%. Сегодня росли в основном экспортно-ориентированные компании — после того как USDJPY начала расти: к закрытию рынков пара регистрировалась вокруг уровня в 120 иен за доллар. Ослабление иены укрепляет позиции экспортеров.

Третью сессию подряд росли акции Sony, после того, как в среду Goldman Sachs улучшил рекомендации по ним до «покупать».

Связанные с Китаем производители крупной техники — Komatsu и Hitachi Construstion Machinery — упали на 2,7% и 0,9% соответственно. Suzuki Motor потеряла 2,4%.

Toshiba упала сегодня на 2,1% на фоне новостей о предположительном увольнении сотрудников из своих неэффективных подразделений (по производству бытовой техники, TV- и PC-бизнесов). Напомним, компания до сих пор решает проблемы, вызванные скандалом с 1,2-миллиардной ошибкой в отчетности. Ситуацию омрачают и комментарии от нового главы компании, Масаси Муромати, который заявил вчера, что намерен покинуть свой руководящий пост в течение ближайших трех лет.

S&P/ASX снизился на 1,18%, а неделю закончил незначительным ростом на 0,20%.

Hang Seng вырос в пятницу на 3,17%, за неделю прибавил 1,51%. Сегодня гонконгская биржа вновь начала работу после вчерашнего выходного дня. Среди лучших исполнителей индекса — девелоперы. China Recources Land подскочила на 8,7%; China Overseas Land прибавила 7,1%. Всё это результат того, что китайские власти сократили минимальный уровень первоначального взноса для лиц, впервые покупающих жилье, во многих городах страны.

Привлекают ордера на покупку и акции операторов казино в Макао. Galaxy Entertaiment подскочила на 10,2%, Sands China и SJM Holdings поднялись более чем на 6% каждая.

Шанхайская биржа закрыта: здесь продолжаются семидневные праздничные каникулы.

S&P/ASX снизился сегодня на 1,2%. Австралийский индекс находился под влиянием фиксации прибыли. Лидерами падения стали финансовые и горнодобывающие компании.

Westpac и Australia and New Zealand Banking стали главными отстающими в банковском секторе, снизившись более чем на 2% каждый.

BHP Billiton и Rio Tinto упали на 0,4% и 1,7% соответственно, снова отреагировав на снижение в Лондоне акций Glencore.

Kospi ослаб сегодня на 0,49%, но неделю закончил в плюсе на 1,38%. Торговля на Сеульской бирже была относительно слабой: инвесторы переваривали статистику за сентябрь. ИПЦ вырос на 0,6% в годовом выражении, однако в прогнозах значилась цифра 0,9%. В ежемесячном выражении ИПЦ ушел на отрицательную территорию: -0,2% в сентябре по отношению к августу.