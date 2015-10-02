Американские индексы в четверг двигались слабо и разнонаправленно

Сессия на Уолл-стрит ознаменовалась очень слабой динамикой. Резкий рост индексов в среду в сочетании с крутым падением по итогам квартала побудил инвесторов к осторожности, тем более в преддверии выхода важнейших отчетов по занятости — nonfarm payrolls (изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе) и цифр по уровню безработицы в сентябре.

Dow Jones Industrial Average потерял 0,08%; S&P 500 опустился на 0,20%; а вот Nasdaq Composite прибавил 0,15%.

Бумаги Apple и Exxon снизились на 0,4%. Учитывая большой вес этих компаний в основных индексах, это негативно сказалось на состоянии Уолл-стрит.

Celgene Corp прибавила 4,3%: JP Morgan Chase улучшил рекомендации по бумагам этой биотехнологической корпорации до «выше рынка». Биотехнологический подындекс Nasdaq вырос на 1,1%.