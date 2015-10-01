EURUSD. Рекомендации по торговле на пейроллах.

Вот и настала очередная первая пятница месяца, как всегда предвещающая много интересного. Как и предполагалось, на прошлой сессии пара торговалась в узком диапазоне 1.1210-1.1130 и, надеюсь, тем кто следовал моим вчерашним рекомендациям, удалось подзаработать. Развить нисходящее движение не удалось из-за неполноты фундаментальной картины, главный штрих которой займет свое место сегодня. Вышедший вчера индекс ISM в производственной сфере немного подпортил настроение медведям, показав падение по всем компонентам, включая занятость. Но скоро у них появятся все шансы наверстать упущенное.

Предстоящий сегодня к выходу пакет новостей, как обычно, будет содержать три основных показателя: собственно Non-farm payrolls (прогноз 203к), уровень безработицы (прогноз 5,1%) и индекс стоимости рабочей силы (прогноз +0,2% в месячном исчислении). Следует также обратить внимание на то, что данные за прошлый месяц могут быть значительно пересчитаны, и, вероятнее всего, в сторону повышения, как это уже неоднократно бывало. Давайте рассмотри возможные варианты развития событий:

1. Данные в целом на уровне прогнозов или смешанные. Это означает, что Non-farm payrolls вышли в диапазоне 190-215к, а данные за август были пересмотрены в сторону повышения не более чем на 5-10к, безработица осталась на уровне 5,1% и почасовая оплата труда оказалась в интервале 0,1%-0,3%. В этом случае возможен небольшой импульс вниз, если основной показатель будет больше 200к, который стоит использовать для входа в длинную позицию. Несмотря на весьма негативный фундаментальный фон вокруг евро, прорыв мощного пласта крепких технических уровней в 1.10ой фигуре, скорее всего, не произойдет, так как вероятность увеличения учетной ставки до конца текущего года все еще оценивается рынком менее чем в 50%, и такие данные ее никак не увеличат. Вероятность события 50%. Рекомендации: long с целью 1.1280-1.1300.

2. Данные в целом хуже прогнозов. Это означает, что Non-farm payrolls вышли в диапазоне 160-190к, а данные за август были пересмотрены в сторону повышения не более чем на 5-10к, безработица вернулась на уровень 5,2% или выше, или почасовая оплата труда оказалась ниже 0,0%. Это дает хороший повод чиновникам из Федерального Резерва и дальше откладывать начало нормализации монетарной политики, так как ситуация на рынке труда, которую они считают локомотивом экономического роста и стимулятором подъема инфляционных показателей в перспективе, оказалась не такой стабильной, как они рассчитывали. Вероятность 20%. Рекомендации: long с начальной целью 1.1280-1.1300, который можно будет восстановить в случае прорыва выше с целью 1.1450.

3. Данные в целом лучше прогнозов. Это означает, что Non-farm payrolls вышли на уровне 220к и выше, или данные за август были пересмотрены в сторону повышения более чем на 20к, безработица осталась на уровне 5,1%, и почасовая оплата труда оказалась не ниже 0,2%. Вряд ли эти данные существенно увеличат вероятность повышения учетной ставки в текущем году, однако в совокупности с недавними комментариями членов Федерального Комитета, а также общей негативной фундаментальной атмосферой вокруг евро после выхода отрицательной потребительской инфляции в регионе, тестирование поддержек в 1.10ой фигуре вполне может быть удачным вплоть до уровня 1.1015. Прорыв последнего все же маловероятен, но, если это произойдет, пара приобретет существенный нисходящим импульс с ближайшей целью 1.0820. Вероятность 30%. Рекомендации: short с целями 1.1090, 1.1060, 1.1020. Удерживать тем дольше, чем больший сюрприз преподнесли данные. В случае прорыва в 1.09ую фигуру в качестве агрессивной стратегии можно восстановить короткую позицию с целью 1.0820.

Удачи!