КОРРУПЦИЯ: ТОРМОЗ ИЛИ СМАЗКА ЭКОНОМИКИ?

Не так давно были опубликованы данные о том, что Европейский союз из-за теневой экономики каждый год теряет около 454 млрд евро, или 8.6% от всех налоговых поступлений. Только коррупция обходится европейской экономике примерно в 120 миллиардов евро в год, что приблизительно соответствует размеру общего бюджета ЕС, - такие цифры привела в своем докладе еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальмстрем.

Если же посмотреть общемировую статистику, то, согласно заявлению Управления ООН по наркотикам и преступности, во всем мире на взятки тратится около одного триллиона долларов США. «Эта цифра, - заметил глава этого Управления, - сопоставима с ВВП крупной страны. Но главное, что коррупция как раковая опухоль поражает организм государства, препятствует его развитию и активно воздействует на его стабильность».

Казалось бы, тезис о том, что коррупция – это зло, не должен вызвать сомнений. Но если подойти к изучению проблемы со строго научной точки зрения, вывод будет не таким однозначным. Так, ученые из университетов Манчестера и Брунея обобщили данные более сорока исследований о связи экономики и коррупции, проанализировав около полутысячи всевозможных параметров, в результате чего выяснилось, что доказательств того, что коррупция действительно замедляет экономический рост, крайне мало.

Оказалось, что крайне негативного мнения о коррупционных системах придерживаются только западные политики и экономисты, считающие, что темпы роста - совсем не главный показатель. Наглядную дискуссию на эту тему можно было наблюдать между британским премьером Дэвидом Кэмероном и профессором Крисом Блаттманом из Колумбийского университета.

Кэмерон со страниц The Wall Street Journal доказывал, что помощь бедным странам бессмысленна, если те сначала не победят у себя коррупцию. Сколько им денег не давай, рост их экономик не ускорится.

Возражения Блатмана строились на том, что взятки куда менее опасны, нежели экспроприация имущества или гражданская война. Более того, по мнению целого ряда ученых, самые быстрорастущие экономики «насквозь прогнили от коррупции», и на определенном этапе коррупция может оказать даже положительное влияние на экономическое развитие государства.

Сравнивая потери от коррупции и затраты на ее искоренение, экономисты определили ее оптимальный уровень. Оказывается, из-за высокой затратности этого процесса для общества, выгоднее не уничтожать коррупцию до конца. Кроме того, при проведении массированных антикоррупционных кампаний административная система страны зачастую теряет гибкость, а население – свои гражданские свободы.

По мнению К.Блатмана, коррупция играет роль не тормоза, а смазки, уменьшающей трение при контактах государственного механизма и экономики. В странах с избыточным госрегулированием взятки, порой, являются единственным способом для развития бизнеса.

В качестве успешного примера такого взаимодействия политологи часто приводят Китай. В момент, когда эта страна в конце 1970-х начала переход к рыночной экономике, в ней действовали особые условия: жесткий государственный контроль и ограниченная международная торговля. И сейчас все еще ряд секторов китайской экономики находится под тотальным контролем и регулированием. Поэтому, пишет в Project Syndicate член научного совета Института мировой экономики Петерсона Пауло Мауро, взятки в обмен на государственные разрешения, по крайней мере, создают некое подобие свободного рынка.

Схожую с Китаем ситуацию, с запозданием на четверть века, можно наблюдать и в Северной Корее. Начавшийся в КНДР в последние годы экономический рост также был бы невозможен без коррупции, поскольку значительную, а, может, и решающую роль в этом росте играют частные и получастные предприятия. Их хозяева по определению нарушают законы страны, где не должно быть частной собственности, в связи с чем могут вести бизнес только потому, что контролирующие их чиновники готовы брать взятки.

Если же говорить о противоположной точке зрения, то обычно доказательства в пользу «тормозящего» эффекта коррупции приводят ученые, которые в качестве главного индикатора используют индекс Transparency International (TI). Как утверждает Хосе Угас, председатель правления TI, в странах с наиболее низким Индексом восприятия коррупции экономическое развитие становится невозможным.

Этот индекс охватывает 174 страны и ранжирует их по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции). Согласно данным исследования за 2014 год, наименее коррумпированным государством в мире является Дания, которая набрала 91 балл из 100 возможных. Замыкает список с 8 баллами уже упомянутая Северная Корея.

Безусловно, исследования Transparency International заслуживают всяческого уважения, но стоит ли интерпретировать их данные столь прямолинейно?

В TI оценивают объем коррупции в 5% от мирового объема производства. Но давайте посмотрим, кто является основными «донорами» этого процесса. Слаборазвитые и развивающиеся страны? Вовсе нет! По данным все той же TI, наибольшее число фиктивных фирм, с помощью которых происходят такие преступления, как взятничество, отмывание денег и уход от налогов, находятся в странах «Большой двадцатки» (G20). А ведь среди них такие развитые страны, как Великобритания, Франция, Италия, Германия и США. И в том триллионе долларов, что ежегодно уходит на взятки, немалая, если не львиная, доля приходится на эти локомотивы мировой экономики».

Так, американцы считают всепроникающую коррупцию второй по величине проблемой США, сразу после безработицы. Общий объем взяток в одной только сфере здравоохранения США оценивается в 60 миллиардов долларов ежегодно, а главный инспектор ФРС Колмэн не смог отчитаться за целый триллион долларов.

Не меньше впечатляют и цифры по ЕС. Согласно опросу, 75% представителей бизнеса считают, что коррупция в их странах не просто существует, а широко распространена. Цифра же в 120 млрд. евро в год говорит сама за себя.

А теперь давайте посмотрим, какие места занимают европейские страны и США в рейтинге Transparency International. Германия с 79 баллами – на 12-ом из 174, США – на 17-ом, 74 балла. В результате получается, что в странах, которые входят в первую двадцатку самых некоррумпированных (!) государств, на взятки тратятся сотни миллиардов долларов. Так, может быть, и для них коррупция является той самой смазкой, поддерживающей экономический механизм в рабочем состоянии?

«В Европе нет зон, свободных от коррупции», - заявила в своем докладе еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальмстрем, отметив, что больше половины граждан ЕС считают, что уровень коррупции в их странах только вырос за последние годы. При этом г-жа еврокомиссар сообщила, что пока ее ведомство не намерено предпринимать никаких санкций в связи с этим.

Вот и гадай тут: коррупция – это тормоз или все-таки смазка экономики? Или и то, и другое одновременно?