Азиатские рынки оделись в красное из-за распродажи в сырьевом секторе

Азиатские фондовые рынки оказались во вторник под сильным давлением распродаж в сырьевом секторе. Повлияло на них и падение на Уолл-стрит, которое, в свою очередь, было инициировано вчерашними слабыми данными из Китая.

Напомним, во время предыдущей сессии официальные данные показали, что прибыль китайских промышленных компаний снизилась на 8,8% в августе в годовом выражении. Это подчеркивает замедление второй по величине экономики мира.

Эксперты говорят: «Сегодняшние распродажи — это всё история о Китае. Более того, многие инвесторы думают сейчас, что всё, происходящее в Китае, постепенно переходит на США».

Самые крупные потери понесли акции сырьевых компаний на опасениях слабого спроса со стороны Китая. Снизились и сырьевые валюты: австралийский и новозеландский доллары потеряли соответственно 0,6% и 0,4% во время азиатской сессии.

Потряс азиатские фондовые рынки и обвал Glencore.

Nikkei снизился на 4,1%. Японский индекс сейчас обосновался на самом низком с 23 января уровне. В основном трейдеры сбрасывали акции компаний, тесно связанных с Китаем. К примеру, Kobe Steel рухнула на 11,1% на новостях о новом снижении цен на металлы и о запаздывающем спросе из замедляющегося Китая. JFE Holdings и Nisshin потеряли около 7% каждый, Komatsu отступил назад на 3,9%.

Энергетические компании JX Holdings и Inpex снизились почти на 5% из-за уныния на нефтяном рынке.

Акции Daichi Chou Kisen Kaisha прекратили листинг: на фоне товарного спада планируется начало процесса банкротства этого перевозчика. В итоге остальные его коллеги по морским перевозкам тоже снизили капитализацию: Nippon Yusen, Mitsui OSK Lines, Kawasaki Kisen Kaisha потеряли от 4,4% до 7,4%.

ASX потерял 3,8%. Крутые потери сырьевого сектора повлияли на австралийский индекс и увели его к двухлетнему минимуму.

BHP Billiton на торгах в Сиднее потерял 6,7% (до почти семилетнего минимума), его коллеги и ближайшие конкуренты Rio Tinto и Fortescue Metals опустились на 4,6% и 6,5% соответственно.

Alumnia рухнула на 4,6% на фоне новостей о том, что Alcoa Metals разделяется на две публично торгуемых компании.

Нефтегазовый сектор Австралии тоже в минусе: Santos упала на 9,1%, в то время как Woodside Petroleum и Oil Search потеряли 5,8% и 3,5% соответственно.

Shanghai Composite закрылся в минусе на 2,1%, это двухнедельный минимум. Вниз китайский индекс увели промышленные компании, а также, как и везде в Азии (да и в мире), сырьевые и энергетические. Petrochina снизилась на 2%.

Интенсивность торговли в Китае сегодня слабая: впереди семидневные каникулы, которые начинаются в четверг.

Hang Seng снизился на 3,2% до самого низкого уровня с июля 2013 года. Акции Glencore, торгующиеся в Гонконге, спланировали вниз на 30,3%.

Акции операторов казино в Макао — тоже среди наиболее пострадавших компаний после того, как один из крупнейших игроков этого бизнеса, Neptun Group, заявил, что операции, возможно, придется свернуть, если количество VIP-игроков продолжит падать. Компания потеряла 6,7% капитализации, другие игровые операторы — такие как Sands China, Galaxy Entertainment Group и SJM Holdings — потеряли 3,1% - 8,6%.

В Южной Корее сегодня выходной, поэтому данные по Kospi не обновлялись.