Индексы Уолл-стрит в понедельник снизились

«Большая тройка» Уолл-стрит завершила понедельник в красной зоне. DJIA снизился на 1,92%; S&P 500 ослаб на 2,57%; Nasdaq продолжил снижение на 3,04%.

Одним из факторов, надавивших на американские индексы, стали очередные признаки остановки китайской экономики, поступившие вчера. Плюс к тому, сохраняется неопределенная ситуация по росту ставки ФРС.

Рынок движется хаотически, волатильность зашкаливает, но при этом генерального движения фондовых индексов вниз не наблюдается. Сейчас инвесторы ждут начала сезона большой отчетности. Ситуация в американской экономике складывается пока довольно позитивная, однако неопределенность на мировых рынках вызывает опасения.

Снизились все отраслевые подындексы S&P 500, больше всех потеряли показатели биотехнологических, энергетических и сырьевых компаний: они опустились более чем на 3,2%.

В биотехнологическом секторе отмечается уже седьмое подряд падение по итогам сессии. Regeneration Pharmaceuticals Inc. и Aetna Inc потеряли более 6%, Pfizer снизил капитализацию на 2,3%.

Но были на корпоративном фронте и хорошие новости: Alcoa подорожал на 5,7%. Крупнейший в мире поставщик алюминия вчера проинформировал прессу о том, что собирается разделить бизнес на две независимые компании. Одна из них сохранит «материнское» название и будет работать с алюминием, а другая получит в свое ведение инновационные продукты.