Европа вчера слабо подросла, акции Volkswagen подорожали

По итогам торгов в среду европейские фондовые индексы показали небольшой рост после рекордного за месяц падения, которое зафиксировали во вторник. Сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся вчера на 0,1%, британский FTSE 100 - на 1,62%, французский CAC 40 - на 0,1%, германский DAX - на 0,44%.

После открытия сессии индексы падали на слабых статданных из Китая: предварительный PMI перерабатывающей промышленности в сентябре упал до самого низкого уровня за шесть с половиной лет - до отметки 47 пунктов (прогнозировали 47,5 пункта). Однако, потом фондовые индикаторы перешли к росту на макроэкономических данных из еврозоны. PMI еврозоны в этом месяце снизился до 53,9 пункта, хуже ожиданий, но его среднее значение в третьем квартале было самым высоким за 4 года. Кроме того, ВВП Франции в прошлом квартале не изменился. "Европейские статданные были неплохими, - говорит фондовый менеджер Baring Asset Management Джеймс Бакли. - Европейские инвесторы предпочитают акции местных компаний, и я полагаю, что такая тенденция сохранится. В последнее время акции сильно упали, и в ближайшие пару сессий нас может ждать восстановление котировок".

Рост индикаторов замедлился после выступления Марио Драги, который заявил, что центробанку нужно время, чтобы обсудить существующие риски для экономического прогноза еврозоны и принять решение, нужно ли расширять меры стимулирования.

Акции германского автоконцерна Volkswagen AG, упавшие на 35% за две сессии, вчера выросли на 6,92%, когда глава компании Мартин Винтеркорн объявил о своем уходе с поста. Но акции PSA Peugeot Citroen и Renault SA продолжили падение — упали вчера еще на 2%.

Акции британской нефтяной компании Premier Oil Plc подросли на 6,1% на хороших показателях добычи. Бумаги Total SA подросли на 2,1%, когда руководство объявило о сокращении расходов. Акции горнодобывающих компаний также подросли на фоне роста цен на сырье в среду — бумаги BHP Billiton и Glencore Plc подорожали на 2%.





