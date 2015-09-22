EURUSD.Быки против Марио.

R4 1.1390 дневной максимум 21 августа

R3 1.1370 дневной максимум 14 сентября

R2 1.1330 дневной максимум 21 сентября

R1 1.1205 дневной максимум 22 сентября

1.1120 текущая цена

S1 1.1110 дневной минимум 22 сентября

S2 1.1090 дневные минимумы 3 и 4 сентября

S3 1.1055 дневной минимум 17 августа

S4 1.1015 дневные минимумы 19 и 20 августа

На прошлой сессии доллар продолжил свое победоносное шествие практически по всему спектру рынка. За прошедшее с последнего заседания Федерального Комитета время, четверо его членов Вильямс, Баллард, Лакер и даже «голубь» Локхард разразились жесткими заявлениями. Они практически в унисон заговорили о том, что решение оставить учетную ставку на прежнем уровне не было очевидным, и они видят возможность ее повышения до конца текущего года. После такого хора, большинство участников рынка сейчас мало сомневаются в неотвратимости ужесточения монетарной политики в США в ближайшие месяцы и, как следствие, расширения процентного дифференциала с Европой. Перепуганные американские фондовые площадки устремились в красную зону, но даже на фоне обратных потоков carry-trade евро пока не удается найти опору. Сегодня быкам по паре предстоит пережить главный удар – выступление Марио Драги перед Европейским парламентом. В том, что он использует его для ослабления единой валюты также сомневаться не приходится. Возможно, заявления о расширении программы количественного ослабления и не последует, но намеки на такую возможность будут, в совокупности с сильным беспокойством относительно динамики инфляционных показателей и негативного воздействия на них внешних факторов. Это может привести к продолжению нисходящего движения до уровней 1.1050 или 1.1015. Если последний выдержит натиск, это, скорее всего, спровоцирует определенную коррекцию на фоне перегрева технической картины, так как большинство негативных для евро фундаментальных факторов уже будет заложено в цену.

Техническая картина и торговая стратегия.

Нисходящий импульс находится в полной силе. Дневные индикаторы направлены вниз и уже приближаются к уровням экстремальных значений, часовые в данный момент существенно перегреты. В качестве рисковой стратегии можно предпринять небольшие покупки после окончания выступления Марио Драги, желательно в случае неудачи около уровней 1.1050 или 1.1015. Прорыв последнего значительно ухудшит техническую картину и откроет дорогу к летним минимумам в районе 1.0810. На фоне сильного перегрева рынка возможен ложный пробой.

Buy limit 1.1060, stop 1.0940, profit 1.1240

Buy limit 1.1015, stop 1.0940, profit 1.1240