Доллар коснулся своего двухнедельного максимума

Доллар находится на двухнедельном максимуме против корзины основных валют. Сейчас, к 16.07 мск, индекс доллара находится на отметке 96,26 пунктов: это соответствует росту на 0,24%. EURUSD потеряла 0,30% и торгуется на 1,1157, USDJPY снизилась на 0,58% до отметки 119,84. GBPUSD опустилась к 0,9729, попрощавшись с 0,52%.

Рост доллара связан с комментариями чиновников ФРС, которые возродили надежды на рост процентной ставки до конца этого года. Своих ближайших минимумов американец достиг в пятницу, а сегодня он подскочил на 2%. В увеличение процентной ставки до начала следующего года верит сейчас примерно половина всех опрошенных информационным агентством Reuters.

В противоположность этому, растут ожидания того, что ЕЦБ и Банк Японии могут расширить свои (и без того уже беспрецедентные) программы количественного стимулирования, которые оказывают сегодня давление на евро и иену во время того, как повышается доллар. Правда, сегодня доллар потерял немного по отношению к иене.

Эксперты из Commerzbank говорят, что на рынках сейчас определенно есть причина торговать доллар немного выше, но именно немного. Слишком сильный доллар может ухудшить инфляционные ожидания и привести к отмене подъема ставки ФРС.

Президент ФРС Атланты Деннис Локхарт в понедельник заявил, что решение оставить ставки без изменений, принятое на прошлой неделе, было в значительной степени упражнением по управлению рисками, чтобы убедиться, что нестабильность на глобальных рынках не станет тормозом для американской экономики. По его словам, он по-прежнему ожидает повышения ставк ФРС уже в этом году.