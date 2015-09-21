Европейские индексы снизились в пятницу

После того, как ФРС оставила процентные ставки без изменений, фондовые индикаторы Старого Света ушли вниз. Сессию в пятницу закончили в красной зоне все главные европейские индексы: инвесторы не получили никакой определенности, а поэтому в очередной раз решили вести себя максимально осторожно. Давали о себе знать и ожидания греческих выборов, и, конечно, миграционный кризис. Рост единой валюты к доллару на 1,3% тоже неблагоприятно сказался на состоянии индексов: он надавил на экспортеров, которым не выгоден сильный евро.

DAX в пятницу потерял 3,06%, а по итогам недели опустился на 2,05%. CAC 40 снизился на 2,56%; за неделю просел на 0,28%. FTSE 100 подешевел на 1,34%, неделя принесла потерю 0,22%. Периферические индексы в пятницу тоже просели: IBEX за день потерял 2,57, но за неделю вырос на 1,12%.

Европейский «индекс голубых фишек», Euro Stoxx 50, потерял в пятницу 3,03%.

Среди худших исполнителей в пятницу были банки, которые теоретически могли бы повысить свою прибыль в условиях более высоких процентных ставок. Снизилась и капитализация экспортеров, для которых одним из ключевых рынков является Китай: к таким компаниям относятся, например, автопроизводители и люкс-бренды. Банковский сектор Stoxx Europe 600 сократился на 2,9%, автомобильный потерял 3,3%.

Deutsche Bank подешевел на 4,4%. На прошлой неделе банк объявил о том, что сворачивает российский инвестиционный бизнес. HCBS Holdings и Barclays потеряли более чем по 2,3%.

Daimler AG, Volkswagen AG и BMW AG подешевели в пятницу почти на 3% каждая.

Снижение цен на нефть надавило и на нефтяные компании. BP снизилась на 3,5%; Royal Dutch Shell — на 3,8%.