Alcoa (AA-CFD)

1 ноября. (Dow Jones). Во вторник состоялось официальное разделение Alcoa Inc: алюминиевый гигант и некогда компания из базы расчета индекса Dow Jones Industrial Average отделила свой проблемный алюминиевый бизнес от бизнеса, который поставляет компоненты для аэрокосмического и автомобильного рынков.

В Нью-Йорке акции Alcoa, в состав которой был включен проблемный бизнес сырого алюминия, повысились на 7,2% до 23 долларов, тогда как акции Arconic Inc., переименованной материнской компании, которая теперь включает бизнесы, поставляющие оборудование для аэрокосмического и автомобильного рынков, упали на 8,7% до 19,69 доллара.

Разделение является кульминационной точкой в стратегии Клауса Клейнфелда, который управлял единой компанией с 2008 года, а теперь станет генеральным директором Arconic. Клейнфелд заявил, что разделение приведет к созданию "двух конкурентоспособных фирм, у каждой из которых будут неоспоримые привлекательные возможности".

Когда в сентябре 2015 года компания объявила о разделении, она стремилась извлечь выгоду из, как тогда казалось, быстро растущего бизнеса по производству товаров для аэрокосмической и автомобильной отраслей, причем зачастую из сплавов, не содержащих алюминий. Считается, что этот бизнес, который теперь вошел в состав Arconic, отличается большим потенциалом роста благодаря спросу со стороны авиапроизводителей на крепежные детали, шурупы и прочие компоненты, сделанные из высокотехнологичных сплавов.

Бизнес сырого алюминия Alcoa, который был основан в 19-м веке в Питсбурге, в последнее время страдал от избыточного предложения этого сырья на рынке, в основном со стороны Китая.

Впрочем, уже более года страдают и бизнесы Arconic, поскольку спрос со стороны аэрокосмического и автомобильного секторов является циклическим и вновь пошел на спад. В подразделениях, включенных в состав Arconic, за последний отчетный период продажи снизились на 1% в годовом выражении до 3,4 млрд долларов, что отражает изменение графика поставок в аэрокосмической отрасли, слабость в сегменте коммерческого транспорта в Северной Америке и ценовое давление.

Если судить по сегодняшним торгам, то на момент написания статьи рыночная капитализация Arconic составила примерно 10 млрд долларов.

Что касается традиционных металлургических операций Alcoa, которые включают металлоплавильные, добывающие и перерабатывающие активы, то их выручка за последний квартал составила 2,3 млрд долларов, в целом совпав с показателем за аналогичный период прошлого года. Результаты свидетельствуют о сохранении низких цен на алюминий и влиянии сокращенных или прекращенных операций.

Рой Харви, который ранее отвечал за производство сырых металлов, был назначен генеральным директором Alcoa, рыночная капитализация которой сегодня составила примерно 3,36 млрд долларов.

До сегодняшнего дня Alcoa была ориентиром на фондовом рынке. В течение 54 лет ее акции входили в базу расчета индекса DJIA, а публикация ее квартальные результатов до сих пор считается неофициальным началом сезона отчетности.

Согласно аналитическим данным, разделенные компании, как правило, добиваются лучших результатов, чем более крупные материнские группы. С 1999 года акции выделенных фирм обходили бумаги своих материнских компаний на 9 процентных пунктов в первые два года после разделения, как говорится в аналитическом обзоре, опубликованном Goldman Sachs. Кроме того, за тот же период эти акции превосходили результаты индекса S&P 500 на 6 процентных пунктов.

Среди причин, объясняющих такую динамику, указывается то, что руководство в новых компаниях зачастую лучше мотивировано на достижение хороших результатов и обладает большей гибкостью в плане управления бизнесом. К тому же менее масштабные бизнесы часто становятся привлекательными целями для приобретения. А это означает, что к рыночной цене их акций будет добавлена премия за поглощение.

- Автор George Stahl, george.stahl@wsj.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz