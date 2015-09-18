Dow и S&P 500 снизились после решения ФРС

Два из трех индексов Уолл-стрит завершили четверг в красной зоне после того, как ФРС высказала озабоченность по поводу роста мировой экономики и решила повременить с повышением процентной ставки.

S&P 500 снизился на 0,26%; Dow Jones Industrial Average потерял 0,39%. Nasdaq чисто символически прибавил 0,10%.

На 1,3% снизилась капитализация финансовых компаний, которые теоретически могли бы извлечь пользу из высокой процентной ставки. Телекоммуникационный подындекс S&P потерял 1,1%. Выросли только четыре подсектора, и среди них — акции коммунальных предприятий. Инвесторы, судя по всему, решили, что период низких процентных ставок продлится дольше, чем они думали. Теперь их внимание будет сосредоточено на очередном заседании ФРС, которое состоится 27 — 28 октября.

Торговля была крайне волатильной, особенно в течение 2 часов после заявления регулятора. «Большая тройка» колебалась между сессионными максимумами и минимумами. Во время выступления Джанет Йеллен вся тройка прибавила более 1%, однако затем индексы отступили.

Эксперты констатируют факт: на рынке по-прежнему будет сохраняться высокая неопределенность. В грядущие 30 дней в среде инвесторов будут бурлить те же самые дискуссии, что и 90 дней до этого. Уолл-стрит много месяцев ждет, когда же ФРС переключит передачу. Но в последние недели ситуация сильно осложнилась турбулентностью на мировых рынках и в Китае.



