Индексы АТР, кроме китайских, выросли

Азиатские фондовые рынки, за исключением Китая, выросли в четверг на фоне роста нефтяных котировок и позитивной сессии на Уолл-стрит. Тем не менее, объемы торгов невелики: инвесторы ждут политического решения ФРС. Сегодня практически на всех рынках затишье перед бурей, которая ожидается сегодня вечером.

Shanghai Composite закрылся в минусе на 2,1%. Китайские фондовые площадки испытали период высокой волатильности во второй половине дня. Большая часть потерь произошла в последние полчаса торгов, между тем как в течение дня индекс поднимался на 1,6%.

Вполне возможно, что инвесторы отреагировали на дейсствия регуляторов. Так, заместитель председателя китайской Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC), Чжан Юджун, находится под следствием за «грубое нарушение дисциплины», в соответствии с заявлением официальных органов. На замену ему пока назначен Ли Чао, бывший секретарь главы Народного Банка Китая.

По итогам торгов снизились все основные сектора. Citic Securities снизился на 4,2% в Шанхае после новостей о том, что президент брокерской компании и два его помощника проверяются по подозрению в инсайдерской торговле и утечке информации. Однако акции Citic, торгующиеся в Гонконге, снизились на 2%, опережая индекс Hang Seng, который снизился на 0,92%.

Nikkei подпрыгнул на 1,4%, подхватив позитивный импульс с Уолл-стрит. Индекс даже не отреагировал на разочаровывающие данные по торговле, которые поступали сегодня на рынки.

Японский экспорт вырос на 3,1% в августе в годовом выражении, по сравнению с 7,6% в июле. Существенно снизилась вероятность годового увеличения экспорта на 4%. Это подчеркивает опасения по поводу восстановления третьей по величине экономики мира. Импорт в страну упал на 3,1%, хотя прогнозировалось падение всего на 2,2%.

Также инвесторы, судя по всему, проигнорировали новость о том, что рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Японии с АА- до А+ в среду.

Выросли котировки тяжеловесов рынка: Fanuc прибавила 3,4%; Fast Retailing окрепла на 2,2%; SoftBank увеличился на 1,9%.

Среди показавших достойные результаты — ценные бумаги сталелитейных предприятий. Nisshin Steel прибавила 4,7%, Sumimoto Metal увеличилась на 3,1%.

S&P/ASX 200 прибавил 0,9%. Австралийский индекс подхватил общее ралли. Вырос ресурсный сектор: Santos, Woodside Petroleum и Oil Search поднялись на 2% - 3,6%.

Kospi показал чисто символические изменения. Южнокорейский индекс прибавил всего 0,05%. Энергетические компании получили драйвер от роста цен на нефть в течение ночи, и в итоге прибавили более 2% каждый.

Samsung Electronics и Hyundai Motor в течение всего дня колебались вокруг линии флэта.