Американские индексы поднялись вчера на фоне роста цен на нефть

Вчерашние торги в США завершились ростом фондовых индикаторов — акции поднимались вслед за нефтяными котировками перед началом заседания Федеральной резервной системы. По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,84%, Standard & Poor's 500 — на 0,87%, Nasdaq Composite — на 0,59%. Сегодня торги, возможно, будут более оживленными, когда выяснится, что решил регулятор по поводу ключевых ставок. Вероятность подъема ставок на этом заседании оценивается рынком в 30%, хотя совсем недавно показатель был выше 60%.



Слабые статданные, вышедшие вчера, снижают вероятность повышения ставки, говорят эксперты: потребительские цены в США в августе уменьшились на 0,1% в месячном выражении, а в годовом выражении цены выросли на 0,2%. Нефтяные котировки в среду росли рекордными темпами после новости о неожиданном сокращении запасов сырья в США на прошлой неделе. На этом фоне выросли акции нефтедобывающей компании Chesapeake Energy - на 14%.

Акции FedEx Corp. упали на 2,8%, потому что прибыль в прошлом квартале не оправдала ожиданий. Бумаги конкурента UPS упали на 0,5%, даже несмотря на ее планы нанять 95 тыс. временных работников на сезон зимних праздников. Бумаги Altria Group выросли на 2,3% на новости о том, что бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch собирается купить британскую SABMiller Plc. Акции американской пивоваренной компании Molson Coors Brewing выросли на этой новости на 14%.

Акции Hewlett-Packard поднялись на 5%, когда компания объявила о планах сократить еще 25-30 тыс. рабочих мест. Бумаги производителя ПО Oracle подорожали на 0,7%, когда аналитики SunTrust улучшили рекомендации по ним.