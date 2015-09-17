Позитивное настроение сохраняется на европейских фондовых рынках

В среду торги на европейских фондовых рынках завершились ростом индексов. Так, по итогам сессии сводный индекс Stoxx Europe 600 подрос на 1,5%, британский FTSE 100 - на 1,49%, французский CAC 40 - на 1,67%, германский DAX - на 0,38%, греческий ASE – на 1,51%.

Сегодня все рынки продолжают ждать итогов заседания ФРС, которые будут объявлены только в 21:00 мск, уже после закрытия европейских рынков. После заседания состоится пресс-конференция Джанет Йеллен, на которой она объяснит решение регулятора и ответит на вопросы журналистов.

Вчера резко подросли акции SABMiller - на 20%, ее конкурента Anheuser-Busch InBev - на 6,4%. Источники сообщают, что руководство SABMiller думает над предложением бельгийской компании о слиянии. Капитализация объединенной компании может превысить $245 млрд. "Новость о возможном слиянии пивоваренных концернов демонстрирует готовность европейских компаний рассматривать варианты сделок M&A, несмотря на волатильность на рынке", - говорит аналитик CMC Markets Джаспер Лоулер.

Акции испанского ритейлера Inditex SA подорожали на 5,9%, потому что компания увеличила чистую прибыль в первом полугодии на 26%. Бумаги Cie. Financiere Richemont SA подросли на 6,6%, когда производитель ювелирных изделий объявил о повышении продаж на 4% за последние пять месяцев (аналитики ждали роста только на 1%).

Акции Glencore Plc, крупнейшего сырьевого трейдера мира, выросли на 5,2%, когда компания объявила о привлечении 1,6 млрд фунтов стерлингов ($2,45 млрд) за счет размещения своих акций среди институциональных инвесторов.