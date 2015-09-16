Азиатские акции выросли в среду

В среду фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона выросли во главе с шанхайской биржей. В последние минуты торгов взлетел Shanghai Composite. Подозрение на вмешательство из Пекина и ночное ралли на Уолл-стрит дали поддержку остальным рынкам региона.

Shanghai Composite в последний час торгов резко подскочил и закончил в плюсе на 4,9%. В начале дня индекс колебался вокруг линии флэта, но, судя по всему, произошло вмешательство со стороны правительства. Эксперты сомневаются, что все инвесторы вдруг решили начать покупать акции за час до окончания торговой сессии. Поздние ралли вообще стали довольно частым явлением на рынках Китая: правительство пытается предотвратить полномасштабный крах рынка. Впрочем, сегодня объем торгов в преддверии решения ФРС США был крайне невелик, и поэтому эксперты говорят: «Не нужно было крупных вливаний, чтоб подтолкнуть вверх цены». Отскок называют техническим, рынки ожидают дальнейшей волатильности.

Среди лидеров роста — такие крупные компании, как Poly Real Estate (+4,9%), China Banke (+3,2%). Выросла капитализация брокерских домов: Haitong Securities прибавил 8,4%.

Hang Seng последовал за шанхайским коллегой и прибавил за день 2,4%.

Nikkei вырос по итогам сессии на 0,8%. Японские акции выросли: инвесторы по-прежнему закрывают короткие позиции после того, как сильная потребительская статистика в США подстегнула настроения трейдеров. Однако объем торгов и здесь тоже был невелик на фоне ожиданий завтрашнего дня.

Выросла капитализация экспортеров: Honda прибавила 3,5%; Toyota Motor, Nissan Motor, Suzuki окрепли на 1,6% - 2,7%. Panasonic добавил к капитализации 3,4%; Sony – 1,2%.

Окреп и банковский сектор: Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumimoto выросли на 1%.

S&P/ASX 200 прибавил 1,6%, выросли все ключевые сектора австралийского индекса. Аппетит к риску вызвали ожидания того, что ФРС все-таки воздержится от подъема процентной ставки. По словам экспертов, беглый взгляд на глобальные рынки и статистику США свидетельствует о том, что подъем процентной ставки сейчас — довольно рискованный шаг, который не является необходимым.

Южнокорейский Kospi подпрыгнул на 2% и окончил сессию на четырехнедельном максимуме. Здесь выросли ценные бумаги высокотехнологичных компаний и нефтедобывающего сектора.