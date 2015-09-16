Готов ли Китай к подъему ставок ФРС?

Инвесторы по всему миру ждут повышения ставок ФРС, а крупнейшие экономики дрожат из-за того, что решение американского регулятора может также повлиять на них. Но очень сильно некоторые экономисты переживают за Китай: выдержит ли его экономика надвигающиеся изменения?

Даже имея самый медленный рост за четверть века и обвал фондового рынка, у Китая есть $3,56 трлн валютных резервов, а политики показали в прошлом месяце, что они готовы направить их на то, чтобы защитить юань. "Само повышение ставок ФРС не окажет большое влияние на экономику Китая, - говорит Шен Джианганг, главный экономист по Азии из Mizuho Securities Asia Ltd. в Гонконге. - Для Китая ключевой является собственная экономика".

Среди крупнейших экономик Азиатско-Тихоокеанского региона китайская находится на одной из самых сильных позиций, чтобы выдержать высокие ставки в США. Высокие валютные резервы, низкий внешний долг и долги по иностранным облигациям — все это поможет создать буфер для экономики от внешних шоков, говорит экономист Bloomberg Филдинг Чен.

ФРС начнет свое заседание уже сегодня, и в течение двух дней будет обсуждать основные проблемы экономики, в том числе и вопрос об ужесточении монетарной политики в этом году. Свое решение ФРС объявит завтра, в 21:00 мск, а после Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию.

Всякий раз, когда ФРС делает шаг, Народный банк Китая говорит, что он готов. Посмотрите на основные области огромной китайской экономики и постепенно открывающихся финансовых рынков, которые могут затронуть изменения политики ФРС:

- юань: Любое отрицательное влияние на юань уже было учтено Народным банком Китая, и не должно вызвать резкое обесценивание валюты. Об этом китайский регулятор говорил 12 августа, во второй день после резкой девальвации юаня. Юань будет в конце года на уровне 6,5 к доллару США, по прогнозам аналитиков, а сегодня торговался на уровне 6,37.

- долг: Пять понижений процентных ставок с ноября и новые правила, упрощающие выдачу облигаций в юанях на суше означают, что китайские компании становятся все менее зависимыми от доллара. Это помогает смягчить зависимость китайских компаний, имеющих долги в долларах, и защитить от последствий увеличения ставки ФРС. Внутренние продажи корпоративных облигаций подскочили на 77% в 2015 году по сравнению с тем же периодом прошлого года.

- акции: Китайский внутренний рынок акций остается в значительной степени закрытым для иностранных инвесторов и потому успешно контролируется внутренними драйверами. Хотя это может быть головной болью для политиков в период спекулятивного безумия, это поможет сделать национальный фондовый рынок более устойчивым к политике ФРС.

- уязвимость от кризиса: прошлые затяжные циклы ФРС стимулировали кризисы в развивающихся странах, - такие, как азиатский финансовый кризис в 1997 году или кризис песо в Мексике в 2004 году. Китай не является таким же уязвимым, потому, что владеет небольшим количеством иностранных ценных бумаг и средним размером госдолга, а это значит, что меньше вероятности получить удар, если инвесторы побегут из страны в поиске более высоких прибылей.