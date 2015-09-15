Иена и австралиец выросли, американец колеблется в ожидании решения ФРС

Иена растет во вторник после того, как Банк Японии воздержался от расширения стимулирования. К 9.32 USDJPY находится на отметке 119,83. Хотя такой исход событий предсказывался подавляющим большинством аналитиков, некоторые игроки рынка все-таки надеялись на неожиданное смягчение монетарной политики из-за слабых экономических данных последних недель. Убежище-иена может вырасти еще сильнее на фоне колебаний мировых фондовых рынков из-за ставки ФРС или спада в Китае. Однако если Банк Японии даст больше намеков на дальнейшее смягчение монетарной политики, это сдержит рост.

Австралийский доллар ударил по двухнедельному максимуму после того, как правящая партия сменила непопулярного премьер-министра, Тони Эббота, на мультимиллионера Малкольма Тернбулла. AUDUSD вырастала до отметки в 0,7162 (максимум с 1 сентября), однако сейчас снизилась до 0,7113. Сильны надежды еще и на то, что будет заменен на своем посту Джо Хокки, министр финансов Австралии. Рынки потеряли веру в Хокки, который, по мнению инвесторов, неспособен «читать» экономику и слабо работает с бюджетом. Это тоже дополнительно поддерживает австралийскую валюту.

Индекс доллара колеблется вокруг отметки в 95,47 пункта. Евро снизился к американцу: EURUSD находится к 9.48 мск на отметке 1,1297, после того, как вчера обновлял максимумы с 26 августа (до отметки 1,1364). Трейдеры нервничают, и есть основания ожидать, что до четверга в валютных котировках мало что изменится: ожидается легкая волатильность по доллару. Возможно, валюты слегка отыграют важную экономическую статистику, которой на этой неделе будет достаточно.



