Уолл-стрит открыла неделю снижением

Американские акции закрылись в понедельник на понижении: инвесторы взвешивают негативную динамику фондовых рынков в Азии и Европе и ждут результатов встречи ФРС. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,38%; S&P 500 потерял 0,41%; Nasdaq упал на 0,34%. Снижение невелико: рынки фактически топчутся на месте. Трейдеры пока не делают крупных ставок.

Apple подорожала на 0,95% на фоне позитивной отчетности о спросе на новый iPhone. IBM, напротив, испортил статистику голубых фишек снижением на 1,2%.

Хуже всего показал себя сырьевой сектор: он снизился почти на 1,3% на фоне всеобщего понижения цен на сырьевые металлы и другие товары. На сырьевой подындекс S&P сильно повлияла слабая статистика из Китая: промпроизводство ослабело, а это означает, что спрос на промышленные металлы может опасно упасть. Энергетический сектор подешевел на 0,8% из-за очередного снижения нефти.

Вчера не выходило крупных экономических релизов в США, и поэтому рынки в основном отыгрывали корпоративные новости и глобальные ожидания.