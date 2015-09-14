Газпром объяснил отсрочку строительства Турецкого потока

Начало строительства Турецкого потока откладывается.

Виной всему политический кризис в Турции, сообщили в российской компании.

Перенос сроков по запуску газопровода Турецкий поток российская госкомпания Газпром объясняет «политическим кризисом в Турции». Об этом рассказал зампредправления компании Александр Медведев, передает ТАСС.

«Из-за того что укладка трубопровода не началась как планировалось, то теперь речь идет уже не о декабре 2016 года», — рассказал он журналистам.

Как сообщает Reuters, по словам Медведева, строительство Турецкого потока будет отложено, но не уточнил, на какой срок.

В настоящий момент в Турции назначено временное правительство, а на 1 ноября 2015 года назначены досрочные парламентские выборы в стране.

Ранее сообщалось, что переговоры по Турецкому потоку заморожены.

Турецкие власти требуют от России соглашения о предоставлении газовой скидки в размере 10,25% и лишь после этого готовы начать предметные переговоры по строительству газопровода Турецкий поток. Российская сторона предлагает сперва начать строительство и только потом предоставить скидку на газ. Подобные условия турецкая сторона считает неуместными.

Проект Турецкий поток призван стать альтернативой Южному потоку. Газопровод в обход Украины должен пройти по дну Черного моря из России в Турцию, а оттуда в другие европейские страны.

От строительства Южного потока Москва отказалась в конце 2014 года, сославшись на блокаду проекта Европейской комиссией.

Нараставшие в последние месяцы проблемы с проектом Турецкий поток привели, по мнению наблюдателей, к резкой активизации подготовки проекта Северный поток-2.