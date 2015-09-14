Большинство азиатских индексов снизились

Азиатские фондовые индексы показали в понедельник смешанную динамику. Трейдеры «переваривают» плохие новости из Китая, где вчера вышла крайне пессимистичная статистика. Осторожность участников рынка связана еще с надвигающимся заседанием ФРС на этой неделе.

Рост инвестиций в основные фонды Китая и промпроизводство не оправдали в августе ожиданий, как показали данные Национального бюро статистики. Всё это предполагает дальнейшее охлаждение второй по величине экономики мира. Скорее всего, всё это побудит правительство принять больше мер поддержки. Одиноким хорошим сюрпризом стал рост розничных продаж на 10,8% по сравнению с прогнозом в 10,5%.

Shanghai Composite снизился на 2,67% по итогам торгового дня. Инвесторы продолжают нервничать и пытаются не попасть в новую волну коррекции. Государственные средства «вкачиваются» в рынок, но живой рынок продолжает быть очень осторожным. Правительство сообщило подробности о планах повышения эффективности государственных предприятий. Китай будет стремиться направлять в госкомпании частные инвестиции. Нужно реформировать «зомби-предприятия», «коммерциализировать» убыточные государственные фирмы, поощрять смешанные компании, управляющиеся одновременно государством и частным бизнесом.

Hang Seng вырос на 0,3%. Здесь инвесторы тоже осторожничают. Правил реформирования госпредприятий ждали давно, но реакция ограничена и-за сложившихся условий. Рынок может упасть и до более низкого уровня. Брокерские компании в Гонконге понесли крупные потери: акции Haitong Securities подешевели в Гонконге на 3,8%. Дело в том, что Haitong и еще три компании, занимающихся ценными бумагами, было оштрафованы регуляторами на 178,5 млн юаней ($28 млн) за нарушения авторизации и проверки личности клиентов.

Nikkei значительно ослаб, действуя вслед за падением китайского рынка. Здесь снизились котировки телекоммуникационных компаний. Сам индекс потерял 1,6%.

Супертяжеловес индекса, SoftBank, упал на 5,5%; другие телекоммуникационные фирмы тоже потеряли котировки: NTT DoCoMo и KDDI снизились на 6,5% и 8,6% соответственно. Это случилось после того, как премьер-министр Синдзо Абэ дал поручение Минсвязи снизить плату за мобильную связь.

Снижение мировой цены на нефть сказалось на энергетической отрасли. Inpex подешевела на 5%; Fuji Oil потеряла 3,3%.

Toshiba сообщила сегодня об операционном убытке во втором квартале на 91 млн долларов по сравнению с 396 млн прибыли в прошлом году за тот же период. Акции беспокойного концерна снизились на 2,1%.

Банк Японии между тем начал двухдневное заседание по монетарной политике. Аналитики ждут, что будет поддержана экспансионистская денежно-кредитная политика.

S&P/ASX 200 вырос на 0,5%. Здесь выросли акции кредиторов, коммунальщиков и компаний в сфере здравоохранения. Инвестиционный банк Macquarie Group подскочил на 2,3% на заявлении о том, что ожидает 40%-ный скачок прибыли за первую половину сентября. National Australia Bank вырос более чем на 1%, Westpac — аналогично.

Kospi потерял 0,5%. Южнокорейские инвесторы вели себя осторожно на общей неопределенности рынков. Высокотехнологичные компании и брокерские дома пострадали наиболее сильно. LG Electronics и LG Display снизились на 3,5% и 2,4% соответственно. Hyundai Motor тоже отступила на 1%.